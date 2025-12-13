Không ai muốn lãng phí nước vo gạo khi biết 10 công dụng này





Nước vo gạo có tính kiềm nhẹ, chứa tinh bột, có khả năng phân giải dầu mỡ hiệu quả. (Ảnh: ITN)

Cụ thể, theo liệt kê của giới chuyên gia, mười công dụng chính của nước vo gạo bao gồm làm sạch và tẩy vết bẩn, nuôi dưỡng da, chăm sóc và dưỡng tóc, loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu, thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, khử mùi, làm trắng răng, giảm ngứa da, vệ sinh dụng cụ ăn uống và loại bỏ vết dầu mỡ.

Làm sạch và tẩy vết bẩn

Nước vo gạo có tính kiềm nhẹ, chứa tinh bột, có khả năng phân giải dầu mỡ hiệu quả. Có thể dùng để lau chùi đồ nội thất, sàn nhà, bếp và các bề mặt khác, mang lại hiệu quả làm sạch vết dầu cứng đầu, đồng thời không chứa phụ gia hóa học, an toàn và thân thiện với môi trường.

Nuôi dưỡng da

Nước vo gạo chứa vitamin nhóm B và khoáng chất, làm sạch da một cách nhẹ nhàng. Rửa mặt bằng nước vo gạo giúp điều chỉnh cân bằng độ pH của da, giảm tiết dầu, sử dụng lâu dài giúp da mềm mại và mịn màng, đặc biệt phù hợp với da nhạy cảm và da dầu.

Chăm sóc và dưỡng tóc

Vitamin B và amino acid trong nước vo gạo có khả năng nuôi dưỡng sợi tóc. Sau khi gội đầu, dùng nước vo gạo để xả tóc có thể làm tóc mềm mượt và bóng khỏe, giảm chẻ ngọn, đồng thời cải thiện gàu ở mức độ nhất định.

Loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu

Nước vo gạo có tính kiềm nhẹ và khả năng hấp phụ có thể phân giải một phần dư lượng thuốc trừ sâu. Ngâm rau quả trong 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch giúp giảm lượng dư lượng thuốc trên bề mặt, hiệu quả hơn so với việc chỉ rửa bằng nước sạch.

Thúc đẩy sự phát triển

Nước vo gạo chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây như Nito, Phốt pho, Kali. Khi pha loãng và tưới cho hoa, cây cối và rau, nó cung cấp dinh dưỡng giúp cây phát triển, đặc biệt phù hợp với cây lá xanh, giúp lá xanh mượt và tươi tốt hơn.

Khử mùi

Nước vo gạo có khả năng hấp thụ và phân giải các phân tử mùi. Dùng để ngâm hải sản, thịt để khử mùi tanh, lau bên trong tủ lạnh giúp loại bỏ mùi thức ăn lẫn lộn, cũng có thể dùng để vệ sinh thớt, loại bỏ mùi còn sót lại.

Làm trắng răng

Các khoáng chất và tinh bột trong nước vo gạo có tác dụng làm sạch nhẹ nhàng. Thường xuyên súc miệng bằng nước vo gạo giúp giảm bám mảng bám trên răng, kết hợp với cách đánh răng đúng, kiên trì lâu dài sẽ giúp răng trắng tự nhiên.

Giảm ngứa

Sử dụng nước vo gạo hợp lý không chỉ phát huy nhiều tác dụng mà còn giảm lãng phí tài nguyên nước. (Ảnh: ITN)

Nước vo gạo có tác dụng chống viêm và làm dịu. Khi da bị ngứa nhẹ hoặc bị cháy nắng, dùng gạc thấm nước vo gạo đắp lên vùng bị tổn thương giúp giảm khó chịu, cũng có tác dụng giảm ngứa khi bị muỗi hoặc côn trùng đốt.

Vệ sinh đồ dùng ăn uống

Nước vo gạo có thể phá vỡ lớp dầu mỡ trên bề mặt đồ dùng. Đối với đồ dùng dính nhiều dầu mỡ, trước tiên hãy ngâm trong nước vo gạo rồi rửa, sẽ giúp bạn giảm lượng nước rửa bát cần dùng, đặc biệt thích hợp để làm sạch đồ dùng bằng thủy tinh, rửa xong sẽ sáng bóng và không để lại vệt nước.

Loại bỏ vết dầu mỡ

Nước vo gạo có tác dụng làm sạch, đặc biệt đối với vết dầu mỡ trên vải. Khi quần áo dính vết dầu, hãy ngâm và vò bằng nước vo gạo trước khi giặt như bình thường, có thể tăng khả năng tẩy vết và tránh việc chà xát nhiều lần làm hỏng vải.

Nước vo gạo nên được sử dụng hợp lý như một nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến nghị dùng nước vo gạo lần đầu sẽ hiệu quả hơn. Khi dùng để chăm sóc da và tóc cần đảm bảo gạo không bị nấm mốc, sau khi sử dụng nên rửa lại bằng nước sạch.

Khi tưới cây cần pha loãng để tránh nồng độ quá cao, với mục đích làm sạch nên dùng trong ngày để tránh lên men hư hỏng. Đổ nước vo gạo vào bình xịt sẽ thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày, bảo quản nơi mát mẻ và không quá 24 giờ.

Sử dụng nước vo gạo hợp lý không chỉ phát huy nhiều tác dụng mà còn giảm lãng phí tài nguyên nước, thể hiện lối sống thân thiện với môi trường.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn