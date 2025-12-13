FIFA báo tin vui, đại diện bóng đá Việt Nam chạm cột mốc lịch sử

FIFA mới đây đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển Futsal nam và nữ trên toàn thế giới. Theo đó, ĐT Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc để vươn lên xếp hạng 20 thế giới. Đây cũng là vị trí cao nhất của ĐT Futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA ra đời bảng xếp hạng Futsal.

Ảnh: VFF.

Sở dĩ thầy trò HLV Diego Giustozzi có được sự thăng tiến mạnh mẽ như vậy là nhờ thành tích toàn thắng ở vòng loại Futsal châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 9. Với thứ hạng này, ĐT Futsal nam Việt Nam đã vươn lên hạng 4 châu Á (sau Iran hạng 5, Thái Lan hạng 11 và Nhật Bản hạng 13). Tốp đầu thế giới là Brazil, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, 3 vị trí giữ nguyên so với bảng xếp hạng lần trước.

Trong khi đó, ĐT Futsal nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 11 thế giới và hạng 5 châu Á. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không có trận đấu nào được tính điểm trong khung thời gian giữa 2 bảng xếp hạng FIFA vừa qua. Trận thắng 3-1 của ĐT Futsal nữ Việt Nam trước Indonesia ngày mở màn SEA Games 33 sẽ được cộng điểm vào bảng xếp hạng FIFA kế tiếp.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn