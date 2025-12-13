Bắt nhanh yêu râu xanh làm hại cô gái đi giao xôi cho khách trong đêm

Trước đó, khoảng 8h ngày 12/12, chị H.N. (SN 2006, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) đến Công an phường Hội Phú, Gia Lai trình báo việc bị một đối tượng nam dùng dao khống chế, cưỡng hiếp tại bãi đất trống đường Nguyễn Trung Trực (Tổ 3, phường Hội Phú) vào khoảng 3h sáng cùng ngày khi đang trên đường đi giao xôi cho khách.

Đối tượng Đặng Hoàng Quý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an các phường Hội Phú, Diên Hồng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định nghi phạm là Đặng Hoàng Quý.

Đáng chú ý, vào lúc 6h cùng ngày, tại khu vực Cổng Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Quý còn gây thương tích cho 2 cán bộ Công an phường Diên Hồng gồm Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên. Riêng Đại úy Nguyên bị Quý dùng kéo đâm vào vùng mặt và môi trước khi khống chế được đối tượng.

Với các chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh đối tượng Đặng Hoàng Quý đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, đe dọa, cưỡng hiếp chị N. tại bãi đất trống trên địa bàn phường Hội Phú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Hoàng Quý về hành vi hiếp dâm, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thúy Trinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân