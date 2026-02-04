Chợ hàng chục tỷ ở Nghệ An đìu hiu, nhiều ki-ốt "cửa đóng then cài"

Một số tiểu thương cho biết, lượng khách ngày càng thưa thớt, buôn bán không đủ trang trải chi phí nên đành phải trả sạp, tìm sinh kế khác. Chị Ngọc Quỳnh, chủ tiệm nail ở chợ Phong Toàn, nói: “Nhiều ki ốt ở đây bỏ hoang lâu lắm rồi. Người này đến thuê một thời gian, không buôn bán được lại nghỉ, rồi người khác lại đến, cứ như thế rất nhiều lượt. Đến bây giờ thì không có ai đến thuê nữa”.