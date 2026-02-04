Chợ hàng chục tỷ ở Nghệ An đìu hiu, nhiều ki-ốt "cửa đóng then cài"

Chợ Phong Toàn tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, được xây dựng năm 2009 với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng, có diện tích hơn 6.600 m². Từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm giao thương của khu vực, thế nhưng hiện nay, dù thời điểm cuối năm nhưng chợ Phong Toàn vô cùng đìu hiu.
Một số sạp hàng ở mặt đường còn hoạt động, còn phần lớn các dãy ki-ốt phía trong và phía sau chợ đang trong trạng thái “ngủ quên”.
Theo ghi nhận của phóng viên, rất nhiều các sạp trong chợ hiện đã bị bỏ hoang do không có tiểu thương thuê. Dù được xây dựng với quy mô khoảng 400 ki-ốt, quầy hàng, song hiện nay, chợ Phong Toàn chỉ còn chừng 100 ki-ốt hoạt động cầm chừng.
Những lối đi từng nhộn nhịp tiếng rao hàng, giờ trở nên trống trải, chỉ còn tiếng gió lùa qua các mái tôn.
Một số tiểu thương cho biết, lượng khách ngày càng thưa thớt, buôn bán không đủ trang trải chi phí nên đành phải trả sạp, tìm sinh kế khác. Chị Ngọc Quỳnh, chủ tiệm nail ở chợ Phong Toàn, nói: “Nhiều ki ốt ở đây bỏ hoang lâu lắm rồi. Người này đến thuê một thời gian, không buôn bán được lại nghỉ, rồi người khác lại đến, cứ như thế rất nhiều lượt. Đến bây giờ thì không có ai đến thuê nữa”.
Theo các tiểu thương khác trong chợ, một số nguyên nhân đến từ thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi, cùng với sự cạnh tranh của các hình thức mua bán mới khiến chợ truyền thống ngày càng khó giữ vai trò trung tâm. Đặc biệt, kể từ khi dịch Covid-19, hoạt động của chợ Phong Toàn ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn
Nhiều ki-ốt kinh doanh đều trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không có hoạt động mua bán và các lối lên xuống đã bị bít cửa, không thể ra vào. Ở tầng trệt đình chính, khu vực từng được xem là vị trí đắc địa cũng chỉ còn lác đác vài ki-ốt mở cửa.
Do thiếu kinh phí duy tu, nền gạch cũng bong tróc, không gian đình chợ cũng ngày càng xuống cấp, nhếch nhác.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết, năm 2009, địa phương đã bàn giao chủ đầu tư xây dựng chợ Phong Toàn cho Hợp tác xã Phong Toàn để phù hợp với công tác huy động vốn đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Hiện, phường cũng chỉ là quản lý công tác hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.
“Từ trước đến nay, phường luôn đồng hành với Hợp tác xã Phong Toàn. Tuy nhiên, mấy năm nay do ít tiểu thương thuê ki-ốt nên chợ Phong Toàn đang rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí nợ tiền thuế đất. Địa phương đang tìm cách để tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã”, ông Hiệp nói.
Tác giả: Ngọc Ánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn