Xuân về làng Sen, hàng vạn trái tim hướng về quê Bác

Nắng Xuân ấm áp, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - nơi lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người trở thành điểm đến của hàng vạn du khách.

Những ngày đầu xuân, từng dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại trang nghiêm, thành kính đổ về Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An) – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành trình đầu năm ấy đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Những ngày đầu Xuân, Khu Di tích Kim Liên như khoác thêm màu áo mới xinh tươi với sắc màu Tết.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên làng Sen đã rộn ràng bước chân. Người già, thanh niên, em nhỏ trong những bộ áo dài truyền thống hay trang phục xuân tươi tắn, tay cầm nén hương thơm, lặng lẽ xếp hàng vào dâng hương trước ngôi nhà tranh đơn sơ – nơi Bác Hồ đã cất tiếng khóc chào đời. Không khí trang nghiêm, nhưng ấm áp nghĩa tình. Ai nấy đều chung một niềm xúc động khi đứng trước mái nhà mộc mạc, hàng râm bụt, giếng Cốc thân quen gắn với tuổi thơ của Người.

Không khí xuân ngập tràn trên quê hương Bác.

Theo Ban quản lý khu di tích, lượng khách tham quan trong ngày đầu năm mới tăng cao so với ngày thường. Nhiều đoàn khách đến từ Hà Nội, TP HCM, các tỉnh miền Trung và cả kiều bào từ nước ngoài trở về quê hương ăn Tết cũng ghé thăm. Có những gia đình ba thế hệ cùng nhau về đây, coi đó như một cách giáo dục truyền thống cho con cháu về lịch sử và lòng yêu nước.

Những tuyến đường trong Khu Di tích phủ đầy cờ hoa, đèn lồng, trở nên lung linh, rực rỡ.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích cho biết: "Trong những ngày đầu xuân năm mới, dòng người trên mọi miền Tổ quốc về dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ Bác rất đông. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Cán bộ, nhân viên của ban trực 24/24 để phục vụ mọi đơn vị, cá nhân về với quê Bác".

Giữa ngàn sắc xuân xứ Nghệ, dòng người vẫn tiếp tục về với Kim Liên, mang theo niềm tin, lòng biết ơn và ước vọng cho một năm mới bình an, thịnh vượng, nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm.

Dịp này, khu di tích đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nổi bật là kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2026) và triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” phục vụ nhân dân tham quan.

Hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc hành hương về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Chị Nguyễn Thị Bình (du khách đến từ Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng cố gắng thu xếp về thăm quê Bác vào dịp Tết. Đứng ở đây, tôi cảm nhận rõ hơn sự giản dị, thanh cao của Người, để tự nhắc mình sống tốt hơn trong năm mới.”

Không chỉ dâng hương tưởng niệm, nhiều người còn dành thời gian tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về tuổi thơ nghèo khó, nhưng giàu ý chí của Người, về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, luôn khiến người nghe xúc động và tự hào.

Với chất liệu, nguyên liệu tự nhiên, quen thuộc, thân thiện với môi trường, nhiều tiểu cảnh trong Khu Di tích được thiết kế, trang trí đẹp, hấp dẫn.

Cùng với công tác đón tiếp chu đáo, lực lượng chức năng địa phương cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông để phục vụ du khách. Các hoạt động văn nghệ mừng xuân, trò chơi dân gian được tổ chức xung quanh khu vực làng Sen, góp phần tạo nên không khí vui tươi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần thiết.

Trong khuôn viên di tích, nếp nhà tranh đơn sơ nép mình dưới rặng tre xanh. Gian nhà nơi Bác cất tiếng khóc chào đời được gìn giữ mộc mạc, giản dị. Nhiều du khách mang theo hoa tươi đến thăm viếng, tưởng nhớ Bác.

Việc người dân cả nước đổ về thăm quê Bác trong ngày đầu năm mới không chỉ là một hoạt động du xuân mà còn là hành trình trở về cội nguồn tinh thần. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hình ảnh mái nhà tranh đơn sơ nơi làng Sen vẫn nhắc nhở mỗi người về những giá trị bền vững: Lòng yêu nước, đức hy sinh và khát vọng độc lập, tự do.

Xuân mới lại về trên quê hương Kim Liên, dòng người vẫn lặng lẽ nối dài, mang theo niềm thành kính và ước nguyện một năm an lành, thịnh vượng cho đất nước – như lời hứa tiếp bước con đường mà Bác đã chọn cho dân tộc Việt Nam.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn