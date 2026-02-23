Thí sinh tất bật sau Tết với lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) của Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT): Hôm nay hạn chót đăng ký đợt 1

Hôm nay 23-2 là hạn cuối đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đợt 1 được tổ chức vào ngày 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố. Kết quả dự kiến công bố ngày 17-4.

Đợt 2 nhận đăng ký từ ngày 18-4 đến 25-4, tổ chức thi ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành và công bố kết quả vào ngày 6-6. Thí sinh có thể đăng ký một hoặc cả hai đợt thi tại cổng thông tin của kỳ thi.

Về cấu trúc, bài thi V-ACT 2026 giữ ổn định theo định dạng đã điều chỉnh từ năm 2025, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, làm trong 150 phút, tổ chức trên giấy.

Cấu trúc chia thành ba phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), Toán học (30 câu) và Tư duy khoa học (30 câu).

Lệ phí đăng ký dự thi là 360.000 đồng/lượt dự thi.

Giảng viên, sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM đến tham quan tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM chuẩn bị nhận đăng ký

Một "điểm nóng" khác trong mùa tuyển sinh riêng 2026 là kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Năm nay trường công bố tổ chức 3 đợt thi kéo dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5. Đợt 1 chuẩn bị mở đăng ký từ ngày 25-2 đến 12-3 và sẽ thi từ ngày 26 đến 29-3. Dự kiến công bố kết quả ngày 15-4.

Tiếp đó, đợt 2 nhận đăng ký từ ngày 6-4 đến 13-4, thi trong các ngày 7 đến 10-5, công bố kết quả ngày 25-5.

Đợt 3 diễn ra muộn hơn, đăng ký từ ngày 20-4 đến 29-4, thi từ ngày 29 đến 31-5 và dự kiến có kết quả vào giữa tháng 6. Các cụm thi được bố trí tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh.

Khác với bài thi tổng hợp, kỳ thi này được thiết kế theo từng môn độc lập như: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn tùy theo tổ hợp xét tuyển ngành dự định theo học.

Kết quả kỳ thi được các trường sử dụng để xét tuyển theo phương thức kết hợp, cùng với điểm học bạ hoặc điểm thi năng khiếu tùy ngành đào tạo.

Mức lệ phí dự thi được quy định theo từng môn toán, vật lý, hóa học và sinh học có phí 300.000 đồng/môn, môn ngữ văn là 400.000 đồng, trong khi tiếng Anh có mức cao nhất, 700.000 đồng.

Thí sinh dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) mở màn ngày 7 và 8-3

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, một trong những kỳ thi riêng "mở màn" sớm nhất cả nước là kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đợt thi đầu tiên của năm nay diễn ra vào ngày 7 và 8-3, tức chỉ hơn một tuần sau khi học sinh trở lại trường.

Năm 2026, HSA được tổ chức với 6 đợt thi từ tháng 3 đến cuối tháng 5, lần lượt vào các ngày 7 và 8-3, 21 và 22-3, 4 và 5-4, 18 và 19-4, 9 và 10-5 và 23 và 24-5.

Lệ phí thi HSA ở mức 600.000 đồng cho mỗi lượt thi.

Quy mô dự kiến phục vụ khoảng 120.000 lượt thí sinh, tổ chức tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

HSA được tổ chức trên máy tính, đánh giá tổng hợp năng lực ngôn ngữ, tư duy định lượng và xử lý dữ liệu, giải quyết vấn đề. Điểm thi hiện được nhiều trường đại học phía Bắc sử dụng làm phương thức xét tuyển độc lập hoặc kết hợp.

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) thi vào trung tuần tháng 3

Năm 2026, kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được tổ chức 3 đợt, trong đó đợt thi sau Tết diễn ra vào trung tuần tháng 3 (14 và 15-3).

3 đợt thi TSA năm nay trải dài từ tháng 1 đến tháng 5. Cụ thể, đợt 1 nhận đăng ký từ ngày 5 đến 15-12-2025, thi vào ngày 24 và 25-1; đợt 2 đăng ký từ ngày 5 đến 15-2, thi vào ngày 14 và 15-3; đợt 3 đăng ký từ ngày 5 đến 15-4, thi vào ngày 16 và 17-5.

Bài thi TSA được tổ chức trên máy tính, thời gian làm bài khoảng 150 phút, đánh giá tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Điểm thi ngoài được Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng còn được nhiều trường kỹ thuật, công nghệ khác công nhận.

Mức lệ phí dự thi TSA được công bố là 500.000 đồng cho mỗi lượt thi.

