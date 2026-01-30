Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 28/01/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ. (Ảnh: VGP)

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 40 (chuyên đề) HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021–2026, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hà Nhật Lệ và bầu bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Bà Hà Nhật Lệ sinh năm 1975, quê xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Báo chí. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng.

