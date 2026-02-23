Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: NTCC)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa cho biết vừa cho biết Chính phủ Pháp đã quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cao quý cho Giáo sư Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông thông qua Chương trình Vietnamica và dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội,” qua đó đóng vai trò quyết định trong việc tăng cường hợp tác về khoa học xã hội và nhân văn giữa hai nước Pháp-Việt Nam.

Hai dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, dưới sự chủ trì chuyên môn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976 tại Thanh Hoá, nhận bằng cử nhân (1999) và thạc sĩ (2001) Khảo cổ học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông tu nghiệp sau đại học tại Hà Lan, nhận bằng thạc sỹ (2002) và tiến sỹ (2006) Sử học tại Đại học Tổng hợp Leiden.

Trở về Hà Nội, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở các vị trí giảng viên (2007), Phó Chủ nhiệm khoa (2010), Phó Hiệu trưởng (2016), Hiệu trưởng (2021). Ông được phong học hàm Phó giáo sư Sử học (2012), Giáo sư Sử học (2019) và tham gia một số tổ chức khoa học và giáo dục quốc tế như Quỹ SEASREP; Quỹ Alexander von Humboldt; Tổ chức SEAMEO-SPAFA. Ông cũng từng thỉnh giảng tại Đại học Montana (Mỹ), Đại học Frankfurt (Đức).

Huân chương Cành cọ Hàn lâm (l’Ordre des Palmes Académiques) là huân chương cao quý của Cộng hoà Pháp, do Hoàng đế Napoléon đệ nhất lập ra từ năm 1808 để vinh danh những nhà khoa học, giáo dục, văn hoá Pháp và nước ngoài có thành tích xuất sắc.

Giáo sư Hoàng Anh Tuấn là nhà khoa học thứ hai của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được Chính phủ Cộng hoà Pháp trao tặng Huân chương cao quý này.

Giáo sư đầu tiên của trường được trao vinh dự này là cố Giáo sư Phan Huy Lê. Giáo sư Phan Huy Lê được Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn Lâm năm 2002./.

Tác giả: Phạm Mai

Nguồn tin: vietnamplus.vn