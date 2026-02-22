Tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành điều lệnh nội vụ, lễ tiết, tác phong; quy trình, quy chế công tác; thực hiện chế độ trực ban, trực chiến; việc thực hiện văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân trong dịp cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự.

Kiểm tra công tác ứng trực tại bộ phận một cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Cùng với công tác kiểm tra của Đội Điều lệnh, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh, Công an nhiều đơn vị địa phương trong tỉnh cũng chủ động, thường xuyên duy trì công tác tự kiểm tra, tự chấn chỉnh trong nội bộ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tăng cường quán triệt, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay từ cơ sở, không để phát sinh vi phạm; đồng thời xây dựng môi trường làm việc chính quy, đoàn kết, thống nhất. Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng được chú trọng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND tại Công an các đơn vị

Thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên, liên tục, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống, nhất là trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn