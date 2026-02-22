Thống kê trong năm 2025, toàn tỉnh tiếp nhận đăng ký mới 17.032 ô tô, 74.647 mô tô, xe máy và 22.227 xe máy điện. Bình quân mỗi tháng có hơn 1.400 ô tô và trên 6.200 mô tô, xe máy được đưa vào lưu thông.

Hơn 4.700 xe ô tô đăng ký mới tại Nghệ An trong những tháng đầu năm 2026

Số lượng ô tô đăng ký mới tiếp tục tăng là tín hiệu tích cực, phản ánh mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, đồng thời cho thấy đà phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh của phương tiện cá nhân, áp lực đối với công tác quản lý giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cũng ngày càng lớn, đòi hỏi các ngành chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn