Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng

Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 12h22, lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam (khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũ) xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế.

Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho. Hóa chất tràn xuống dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Cột khói bốc lên sau vụ nổ ở Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Đồn Công an Tằng Loỏng khẩn trương dập tắt đám cháy, tổ chức cứu người. Khoảng 13h10, một tử thi được phát hiện trên mái tôn xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân là tổ trưởng Vàng Văn Lâm, 35 tuổi, trú xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

"Công ty đang khắc phục sự cố và cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường", thông báo của Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Lào Cai nêu.

Khu vực xảy ra vụ nổ trưa 23/2. Ảnh: T.Q.

Cách hiện trường vụ nổ khoảng 2 km, chị Nguyễn Thị Quỳnh cũng như nhiều người dân xung quanh nghe thấy hai tiếng nổ rất lớn, mặt đất rung chuyển, sau 1-2 phút lửa bốc lên. Cột khói trắng cao hàng trăm mét, bao phủ cả vùng trời.

Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của Lào Cai, quy mô khoảng 1.100 ha. Được thành lập từ năm 2011, khu công nghiệp này thu hút hàng chục dự án đầu tư trong các lĩnh vực hóa chất, sản xuất phân bón, luyện kim và chế biến khoáng sản, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: vnexpress.net