Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, gián đoạn

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp - Ảnh: TTXVN

Sáng 23-2, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt; cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc...

Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ năm 2025 vừa khép lại có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ.

Đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng.

Trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Mỹ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi.

Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

Tổng Bí thư lưu ý năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao.

Do vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, luôn luôn xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng, Tết Bính Ngọ 2026 đã diễn ra đầm ấm, vui tươi. Các địa phương triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống địa phương; phản ánh sinh động những vấn đề thời sự... Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc khẳng định, với truyền thống "Tuyệt đối trung thành - đoàn kết, sáng tạo - tận tụy, chu đáo - giữ vững nguyên tắc", bước sang năm mới, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật và sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương Đảng. Đồng thời góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước (1945 - 2045) đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao như nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ