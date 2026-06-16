Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại với nông dân năm 2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan cùng 160 hội viên Hội Nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 3,8 triệu người dân khu vực nông thôn trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn, trách nhiệm và đầy tâm huyết của bà con nông dân đối với sự phát triển chung của tỉnh

Nghệ An có trên 3,8 triệu dân, trong đó phần lớn sinh sống ở khu vực nông thôn. Trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, biến động thị trường, chi phí vật tư đầu vào tăng cao…, song với sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; cùng với tinh thần cần cù, sáng tạo, vượt khó của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Đặc biệt, vai trò chủ thể của người nông dân ngày càng được khẳng định. Nông dân không chỉ là lực lượng trực tiếp sản xuất mà còn là trung tâm của quá trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hợp tác, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn, trách nhiệm và đầy tâm huyết của bà con nông dân đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần được tập trung tháo gỡ.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, có thể thấy nhiều vấn đề rất thiết thực, sát với thực tiễn đời sống và sản xuất đang được bà con đặc biệt quan tâm. Đó là, phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến và bảo đảm liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững cho nông dân; Giải pháp phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản; Cải cách thủ tục hành chính về đất đai; tiếp cận nguồn vốn tín dụng; xử lý các công trình hạ tầng còn dang dở sau sắp xếp đơn vị hành chính; phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái…

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành cùng nông dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành tham gia Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; trao đổi thẳng thắn, trả lời đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, rõ lộ trình thực hiện đối với từng nhóm vấn đề mà bà con nông dân quan tâm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng mong muốn bà con nông dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, kinh tế tuần hoàn; xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Nghệ An phát triển hiện đại, sinh thái, hiệu quả và bền vững...

Đề ra nhiều giải pháp kích cầu, hỗ trợ sản xuất

Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - xóm Đội Cung, xã Tân Kỳđề nghị tỉnhquan tâm đến chính sách phát triển vùng nguyên liệu dứa gắn với nhà máy chế biến của Công tyCổ phần thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, cũng như có giải pháp căn cơ để duy trì bền vững “sợi dây liên kết” tránh tình trạng "được mùa mất giá"

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời câu hỏi của người dân

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, tỉnh xác định cây dứa là cây trồng chủ lực; UBND tỉnh đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Đồng Giao để xây dựng nhà máy chế biến sâu tại xã Tân Thắng. Về chính sách hỗ trợ, theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12/12/2025, diện tích dứa trồng mới lần đầu nằm trong quy hoạch sẽ được hỗ trợ 80% kinh phí mua giống, 5 triệu đồng một ha chi phí làm đất và 3,5 triệu đồng một ha màng phủ nilon. Hiện tỉnh đã phân bổ 14 tỷ đồng đợt 1 cho 145 ha, đang rà soát đợt 2 với hơn 52 tỷ đồng và tiếp tục đề nghị bố trí nguồn vốn còn lại để hoàn thành mục tiêu 1.000 ha. Về giải pháp căn cơ để đảm bảo “sợi dây liên kết” bền vững, tránh tình trạng "được mùa mất giá", UBND tỉnh và Công ty Đồng Giao đã thống nhất các giải pháp thể hiện tại Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Ông Đặng Văn Dũng - xóm Nghĩa Bình, Xã Nghĩa Đồng đề nghị tỉnh có những giải pháp về quản lý giống cây lâm nghiệp, đặc biệt là cây Keo trong thời gian tới

Về phản ánh của ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, cây Keo lai là cây lâm nghiệp chủ lực của Nghệ An, chiếm hơn 72% diện tích rừng trồng toàn tỉnh. Thực trạng giống keo giâm hom thoái hóa, bị chết hoặc chậm phát triển như phản ánh của ông Dũng là hoàn toàn chính xác. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp trọng tâm đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, siết chặt quản lý nhà nước thông qua kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc vật liệu và kiên quyết hủy bỏ công nhận các vườn cây đầu dòng kém chất lượng. Đồng thời, tỉnh tăng cường thanh tra, xử phạt nghiêm hành vi kinh doanh giống không rõ nguồn gốc, hướng dẫn người dân trồng đúng mật độ quy định, trồng xen kẽ 2 - 5 dòng keo phù hợp để tránh dịch bệnh và về lâu dài sẽ khuyến khích người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn hỗn giao, tăng tỷ lệ cây bản địa.

Ông Nguyễn Viết Lượng - xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp phản ánh thương hiệu cam Vinh bị giảm mạnh về diện tích lẫn chất lượng; đồng thời, đề nghị tỉnh đưa ra giải pháp khôi phục

Về phản ánh của ông Nguyễn Viết Lượng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, diện tích cam Vinh đã giảm từ hơn 6.100 ha năm 2018 xuống còn khoảng 1.970 ha do dịch bệnh, đất thoái hóa, nguồn giống trôi nổi mang mầm bệnh và người dân lạm dụng phân thuốc hóa học. Giải pháp thời gian tới, tỉnh kiên quyết phá bỏ vườn bệnh nặng, hướng dẫn luân canh cải tạo đất trước khi tái canh, bình tuyển cây đầu dòng chất lượng và ứng dụng kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng để sản xuất 100% giống sạch bệnh. Cùng với đó, đẩy mạnh canh tác VietGAP, hữu cơ, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, tem truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu.Đặc biệt, tỉnh triển khai Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND hỗ trợ 80% kinh phí mua giống và 5 triệu đồng một ha chi phí làm đất trồng mới để khuyến khích người dân tái canh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng giải đáp đầy đủ, cụ thể về chính sách kích cầu, hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn quả hoặc trang trại tổng hợp; giải pháp cho thuê, tích tụ đất đai quy mô lớn nhằm khắc phục tình trạng bỏ hoang ruộng lúa vụ hè thu; giải pháp nâng cấp hệ thống kênh mương, hồ đập đã xuống cấp để đảm bảo nước tưới, đặc biệt là vụ hè thu; giải pháp quản lý, hỗ trợ xây dựng mô hình thu gom và phương án xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi trên đồng ruộng; hỗ trợ mua bảo hiểm thuyền viên hàng năm cho các đội tàu dân quân biển; chủ trương, chính sách nâng cao trình độ, tay nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển mới…

Ông Hồ Đức Linh - xóm Thanh Bình, xã Tân An đề nghị tỉnh có chủ trương để hỗ trợ bà con về kỹ thuật, cung cấp chế phẩm sinh học và cơ chế khuyến khích thực hiện

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu

Đối với câu hỏi của ông Hồ Đức Linh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh cho biết, giai đoạn 2021-2025, ngành đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cho hàng ngàn hội viên, đồng thời hỗ trợ ứng dụng chế phẩm Compost Marker sản xuất được hơn 156.000 tấn phân bón hữu cơ vi sinh, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sản xuất, cung ứng chế phẩm này, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ công nghệ sinh học và ưu tiên các nhiệm vụ khoa học về nông nghiệp tuần hoàn. Tỉnh cũng đang xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 để trình HĐND tỉnh ban hành, trong đó có nội dung hỗ trợ ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học vào sản xuất. Song song đó là việc nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, lồng ghép nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp liên kết chuỗi và tăng cường dữ liệu số để người dân dễ tiếp cận.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP

Đối với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Nhường - xóm 4, xã Đông Lộc về thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian tới, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức, hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất; từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu nông nghiệp địa phương, giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất dựa trên dữ liệu. Tỉnh cũng yêu cầu mỗi cơ quan, địa phương triển khai ít nhất một nhiệm vụ đột phá, tạo cơ hội cho các vùng nông nghiệp phát triển chính quyền số và kinh tế số. Căn cứ vào danh mục giải pháp của Bộ, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, đồng thời triển khai Đề tài nghiên cứu phát triển kinh tế số đến năm 2030 làm cơ sở khoa học để vận dụng vào thực tiễn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng làm rõ các giải pháp về thu hút lao động trẻ tham gia khởi nghiệp nông nghiệp; quản lý nhãn hiệu cộng đồng sau sáp nhập địa giới hành chính.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá trả lời về giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và lập kênh bán hàng cho nông dân

Về giải pháp hỗ trợ nông dân trong thời điểm khó khăn, theo Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá, Sở triển khai kết nối nguồn cung vật tư cắt giảm khâu trung gian, đề xuất lập các điểm bình ổn giá và khuyến khích chuyển đổi sang thiết bị tiết kiệm năng lượng mặt trời. Tỉnh cũng tổ chức định kỳ các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa nông sản vào siêu thị, phối hợp livestream và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng xăng dầu, vật tư. Về lâu dài, Sở khuyến khích liên kết tiêu thụ sớm và nâng cao năng lực chế biến, đóng gói đạt chuẩn OCOP nhằm nâng giá trị sản phẩm.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải phát biểu

Về giải pháp thu hút đầu tư, tránh tình trạng ly nông bất ly hương, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp và cơ sở chế biến sâu tại địa phương; quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án sử dụng nhiều lao động như nhà máy may mặc, da giày, linh kiện điện tử và nhà máy chế biến nông - lâm sản, dược liệu; khuyến khích doanh nghiệp đặt nhà máy gần vùng nguyên liệu để tuyển dụng trực tiếp lao động địa phương. Nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn, miền núi; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy nghề miễn phí hoặc hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, miền núi.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội Nông dân cần bám sát tinh thần Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, cụ thể hóa “5 mục tiêu, 11 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 4 nhiệm vụ đột phá” mà Đại hội đã đề ra thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, chuyển mạnh phương thức hoạt động từ “tuyên truyền, vận động” sang “dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành” với các sản phẩm, mô hình cụ thể; chuyển nội dung hoạt động từ “hỗ trợ đầu vào” sang chú trọng “hỗ trợ theo kết quả”, “hỗ trợ đầu ra”.

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn, gia tăng giá trị, thúc đẩy các mô hình hợp tác, liên kết bền vững, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thực hiện hỗ trợ bà con vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Nông dân hoạt động hiệu quả, nâng cao thực chất các phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn lực để các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và những tác động bất lợi của tình hình thế giới, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An vẫn duy trì được đà phát triển khá toàn diện. Trong những thành tựu chung đó có mồ hôi, công sức, sự chịu thương chịu khó, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên của bà con nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp của người nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua các ý kiến phát biểu hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi thấy bà con nông dân không chỉ quan tâm đến cây gì, con gì mà còn quan tâm đến thị trường, thương hiệu, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, thương mại điện tử, kinh tế tuần hoàn…

Chỉ ra 6 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc lớn cần khắc phục trong thời gian tới về sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún; năng suất lao động còn thấp; quy mô sản xuất hàng hoá còn hạn chế; Liên kết giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ chưa chặt chẽ; đầu ra nông sản thiếu ổn định; tình trạng "được mùa mất giá" vẫn còn xảy ra; chi phí sản xuất, giá vật tư đầu vào còn cao… Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là những vấn đề tỉnh phải nắm bắt, phân công rõ, theo dõi sát, đôn đốc thường xuyên và từng bước giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 06 quan điểm trong thời gian tới, đó là: Nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Mọi cơ chế, chính sách cuối cùng phải hướng tới những việc rất cụ thể: Nông dân có thu nhập cao hơn, đời sống khá hơn, con em được học hành tốt hơn, làng xóm khang trang hơn, môi trường sạch hơn, bà con yên tâm làm ăn và tự tin làm giàu trên chính quê hương của mình.

Phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Sản xuất theo nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả cao.

Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển kinh tế nông thôn; nhà nước sẽ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn; tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện mục tiêu “ly nông bất ly hương”. Tiếp tục liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà nước – nhà nông – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành và địa phương và bày tỏ sự tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành, liên kết chặt chẽ của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tín dụng; cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của người nông dân; nông nghiệp Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần vào mục tiêu xây dựng “Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh” theo Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn