UBND tỉnh ban hành Công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Công điện nêu rõ: Hiện nay tình trạng nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36–39°C, có nơi trên 40°C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, tâm điểm là khu vực Bắc Bộ, miền Trung (từ Thanh Hoá đến thành phố Huế) nhiều khả năng kỷ lục về nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa, dự báo cháy rừng ở mức cấp IV (Cấp nguy hiểm) đến cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Địa phương nào để xảy ra cháy rừng gây thiệt hại lớn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan chức năng

Để tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt công tác PCCCR, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các văn bản của tỉnh về công tác PCCCR.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về PCCCR trên địa bàn; nghiêm cấm xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng khi cảnh báo cháy rừng từ cấp IV trở lên. Việc đốt thực bì chỉ được thực hiện khi nguy cơ cháy rừng ở mức thấp hơn, phải báo cáo chính quyền và đảm bảo đầy đủ biện pháp an toàn, thực hiện vào khung giờ quy định.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng quy chế an toàn về PCCCR; kiểm tra, kiểm soát nghiêm việc thực hiện quy chế, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác PCCCR từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. UBND các xã, phường nào không thực hiện nghiêm túc, để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì lãnh đạo UBND xã, phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác PCCCR; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì để trồng rừng; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng thuộc phạm vi quản lý tham gia PCCCR, đảm bảo hiệu quả, an toàn; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho lực lượng làm công tác PCCCR trên địa bàn xã. Đồng thời rà soát phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, phương tiện, trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong mùa khô...

Chủ động triển khai thực hiện các phương án về PCCCR

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi tình hình diễn biến thời tiết. Duy trì, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên phương tiện truyền thông, cung cấp thông tin sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai thực hiện các phương án về PCCCR. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác PCCCR. Chỉ đạo rà soát khắc phục ngay những tồn tại trong việc thực hiện phương án PCCCR của địa phương, chủ rừng phù hợp với tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay. Tham mưu thực hiện kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương và chủ rừng, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm;…

Khi có cháy rừng xẩy ra, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương cấp xã huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, đồng thời hướng dẫn các lực lượng, nhân dân tham gia chữa cháy rừng; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm; tham mưu, xem xét trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật và tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương khi có cháy lớn xảy ra. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã tổ chức điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy rừng do lực lượng Kiểm lâm chuyển giao, để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định nhằm giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp chữa cháy rừng; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác PCCCR; các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phát tin cảnh báo cháy rừng để người dân chủ động phòng ngừa.

Các cơ quan, đơn vị chủ rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ rừng trong công tác PCCCR trên lâm phần đã được nhà nước giao quản lý; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng trong phạm vi địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: H.B (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn