Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2026

Cảnh báo cháy rừng ở mức cấp nguy hiểm đến cấp cực kỳ nguy hiểm tại các xã, phường

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, tâm điểm là khu vực Bắc Bộ, miền Trung (từ Thanh Hoá đến thành phố Huế). Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa, dự báo cháy rừng ở mức cấp IV (Cấp nguy hiểm) đến cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV - Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, áp dụng tại 71 xã trên địa bàn tỉnh, gồm: Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Típ, Mường Xén, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Kim Bảng, Sơn Lâm, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Tam Đồng, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành, Con Cuông, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Hữu Khuông, Lượng Minh, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng, Minh Hợp, Quỳ Châu, Hùng Chân, Châu Tiến, Châu Bình, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng.

Cấp V - Cấp cực kỳ nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, áp dụng tại 51 xã, phường: Trường Vinh, Cửa Lò, Vinh Lộc, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Xuân Lâm, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Phúc Lộc, Trung Lộc, Đông Lộc, Hải Lộc, Văn Kiều, Thần Lĩnh, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng.

Xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao

Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các UBND các xã, phường; Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; các đơn vị chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung. Cụ thể, thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, Công văn của Ban Bí thư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Chỉ thị của UBND tỉnh và Công văn của Ban Chỉ đạo về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2026.

Triển khai tốt công tác thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, trên hệ thống camera 360 độ, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. Làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để phòng cháy và chữa cháy rừng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh), Khu vực Đền Cuông (xã An Châu)... Đồng thời, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, xác minh các điểm cháy rừng; sẵn sàng phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng; cung cấp thông tin khi phát hiện có cháy rừng và tổ chức chữa cháy kịp thời; tổ chức trực, kiểm soát người ra vào rừng...

Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND xã, phường có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xẩy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng.

Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn