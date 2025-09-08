Trọng tài Indonesia cầm còi trận quyết định của U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á

Tối 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Yemen trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026. Sau hai lượt trận, cả hai đội cùng có 6 điểm, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Đây được coi là “trận chung kết” của bảng đấu, khi chỉ đội nhất bảng chắc chắn có vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia, còn đội nhì phải cạnh tranh với 10 bảng khác.

Để điều khiển trận đấu này, AFC đã phân công trọng tài Thoriq Munir Alkatiri, 36 tuổi, người Indonesia. Ông Alkatiri bắt đầu sự nghiệp cầm còi tại Liga 1 từ năm 2013 và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2014. Trong hơn một thập kỷ làm nhiệm vụ, ông từng điều hành nhiều trận đấu ở AFC Champions League, AFC Cup và để lại dấu ấn bởi sự nghiêm khắc trong cách xử lý tình huống.

Trọng tài Thoriq Munir Alkatiri bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen (Ảnh: AFC).

Theo thống kê, ông đã cầm còi 147 trận, rút ra 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ/trận) và 29 thẻ đỏ (0,2 thẻ/trận). Chính sự cứng rắn này giúp ông từng nhiều lần nhận giải thưởng trọng tài xuất sắc ở Indonesia, đồng thời từng được PSSI vinh danh tại Liga 1 năm 2018. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng không xa lạ với ông, bởi chính Alkatiri là trọng tài chính trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Hỗ trợ cho Alkatiri trong trận U23 Việt Nam đấu U23 Yemen là trợ lý Bangbang Syamsudar (Indonesia) và Cheon Jin Hee (Hàn Quốc). Trọng tài bàn được giao cho ông Choi Hyun Jai (Hàn Quốc), người từng bắt chính ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0 tại lượt đấu trước. Với tổ trọng tài nhiều kinh nghiệm, cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng C hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và giàu tính chuyên môn.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: bongdadoisong.vn