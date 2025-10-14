U23 Việt Nam thua Qatar 2-3, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung đá chính

Đội hình U23 Việt Nam đá trận lượt về với U23 Qatar - Ảnh: VFF

So với trận thua 0-1 trước U23 Qatar hôm 10-10, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã thay đổi hàng loạt nhân sự trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận tái đấu đại diện Tây Á lần này.

Những cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu trận trước đã được trao cơ hội, như thủ môn Nguyễn Tân, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Tuấn Phong, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (đội trưởng), tiền đạo Lê Văn Thuận, hay cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.

Trước đó, Thành Trung đã ra sân trong khoảng 10 phút cuối trận giao hữu lượt đi. Anh là một trong những nhân tố mới, đang được chú ý kể từ vòng loại U23 châu Á 2026. Khi đó, HLV Kim Sang Sik triệu tập anh lên "thử chân" nhưng cuối cùng vẫn gạch tên khỏi danh sách thi đấu của U23 Việt Nam.

Với đội hình này, U23 Việt Nam khởi đầu chuệch choạc và phải nhận tới 2 bàn thua ngay trong hiệp một. Trước khi bước vào giờ nghỉ, U23 Việt Nam có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 bởi Văn Thuận.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam thay đổi nhân sự với sự xuất hiện của những trụ cột như Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Viktor Lê hay Võ Anh Quân. Đội lập tức cải thiện được thế trận và có bàn gỡ 2-2 được ghi do công của Nguyễn Quốc Việt.

Tiếc là sau bàn thắng đó, U23 Việt Nam lại để thủng lưới và thua chung cuộc 2-3. Dù sao, đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu, là cơ hội để ban huấn luyện đội thực hiện những phép thử nhằm tuyển chọn thêm lực lượng cho SEA Games 33 và U23 châu Á 2026.

Sau chuyến tập huấn ở UAE, U23 Việt Nam sẽ lên máy bay về nước trong sáng cùng ngày.

