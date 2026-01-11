U23 Trung Quốc lập kỷ lục sau trận thắng 'sốc' U23 Úc

U23 Trung Quốc có chiến thắng lịch sử ở U23 châu Á - Ảnh: AFC

Đây là trận đấu mà U23 Trung Quốc chơi kỷ luật, chấp nhận phòng thủ và nhường thế trận. Lối chơi này không chỉ giúp họ phong tỏa được đối phương, mà còn đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 43, Peng Xiao đón bóng ra sau tình huống phòng thủ lóng ngóng của U23 Úc. Chân sút mang áo số 15 tung cú sút quyết đoán với lực mạnh giúp U23 Trung Quốc mở tỉ số, đồng thời mở ra thắng lợi với tỉ số 1-0.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của HLV Antonio Puche nắm lợi thế lớn để đi tiếp tại bảng D. Bên cạnh đó, U23 Trung Quốc còn làm nên lịch sử ở các Giải U23 châu Á.

Cụ thể với 4 điểm có được, họ đã đạt thành tích tốt nhất trong những lần góp mặt ở giải đấu. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng sự thật thì U23 Trung Quốc thường thi đấu rất tệ ở U23 châu Á.

Đây là lần thứ 6 họ góp mặt ở sân chơi này. Trong 5 lần trước, số điểm nhiều nhất của U23 Trung Quốc chỉ là 3. Thậm chí, họ còn chưa bao giờ vượt qua nổi vòng đấu bảng.

Tổng số trận thắng của U23 Trung Quốc ở 5 giải đấu trước mới chỉ là 2 trận. Do đó, chiến thắng trước U23 Úc vào tối 11-1 mới là trận thứ thắng thứ 3 của đội bóng này.

Trong nhiều năm, người hâm mộ Trung Quốc thường xuyên chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Ngay cả vào năm 2018 khi là chủ nhà của U23 châu Á, thì U23 Trung Quốc cũng chỉ đứng hạng 3 tại vòng bảng với vỏn vẹn 1 trận thắng.

Năm nay, đoàn quân của HLV Antonio nhận được ít sự quan tâm hơn trước. Được biết ngân sách dành cho U23 Trung Quốc bị cắt giảm đáng kể, khiến họ không thể mang theo đầu bếp riêng đến với giải đấu.

Chuyến tập huấn tại UAE của họ trước giải cũng gặp hạn chế về nhiều mặt. Tuy nhiên, thành tích của U23 Trung Quốc lại tiến bộ một cách bất ngờ. Họ đang tràn trề hy vọng sẽ có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của Giải U23 châu Á.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn