U22 Việt Nam rộng cửa đi tiếp sau thất bại bất ngờ của Indonesia

U22 Indonesia rơi vào thế "ngàn cân treo sợ tóc" khi thua U22 Philippines - Ảnh: Bola

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra tối nay (ngày 8/12) trên sân 700th Anniversary tại Chiang Mai, U22 Philippines đã tạo nên cú “sốc” lớn nhất kể từ đầu giải. Với lối chơi kỷ luật và quyết tâm cao, đội bóng này đã đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0, qua đó đường hoàng vươn lên dẫn đầu bảng C sau hai trận toàn thắng.

Thất bại khiến U22 Indonesia gây thất vọng nặng nề. Từ vị thế ứng viên cho suất đi tiếp, họ giờ đây bị đẩy vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng bán kết, Indonesia buộc phải thắng thật đậm Myanmar ở lượt cuối. Không chỉ vậy, họ còn phải trông chờ trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia ở bảng B không khép lại với tỷ số hòa, bởi nếu điều đó xảy ra, đội nhì bảng C sẽ mất cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Chỉ cần hoà với U22 Malaysia, U22 Việt Nam (áo trắng) sẽ giành quyền đi tiếp

Trong khi đó, U22 Philippines trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng 1-0 trước Indonesia cũng khép lại vòng bảng của đội bóng này một cách hoàn hảo. Với diễn biến hiện tại, cơ hội của U22 Việt Nam sáng hơn bao giờ hết. Chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 11/12, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chính thức góp mặt ở bán kết, bất chấp kết quả các trận đấu còn lại.

Trong khi U22 Philippines đã ung dung tiến bước, U22 Indonesia sẽ bước vào lượt cuối ngày 12/12 với tâm thế bắt buộc phải thắng và chờ đợi “phép màu” từ cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam vs U22 Malaysia.

Tác giả: H.Đ

Nguồn tin: bongdaplus.vn