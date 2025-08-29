U16 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia, giành hạng Ba giải Đông Nam Á

Chiều 29/8, ĐT U16 nữ Việt Nam bước vào màn so tài với chủ nhà U16 nữ Indonesia ở trận tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 trên sân vận động Manahan, Indonesia.

U16 nữ Việt Nam so tài với chủ nhà U16 nữ Indonesia ở trận tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U16 nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn. Phút thứ 2, Ngọc Anh tung cú sút ngay trước vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ của Indonesia đổi hướng đi thẳng vào lưới, đưa ĐT U16 nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau khi bị thủng lưới sớm, U16 nữ Indonesia nhanh chóng lấy lại tinh thần và dần giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 16, tận dụng pha phá bóng lúng túng của hàng phòng ngự Việt Nam, Nori tung cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn khi cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy vậy, thể lực sa sút khiến các pha xử lý cuối cùng của cầu thủ hai bên thiếu đi sự chính xác. Kết thúc 90 phút chính thức, tỷ số vẫn dừng ở 1-1, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trong loạt luân lưu may rủi, ĐT U16 nữ Việt Nam cho thấy bản lĩnh vững vàng hơn đối thủ và giành chiến thắng kịch tính 7-6. Với kết quả này, thầy trò HLV Okiyama Masahiko khép lại chiến dịch tại giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 bằng tấm HCĐ đầy nỗ lực.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV