Thua Thái Lan, U16 nữ Việt Nam dừng bước ở giải Đông Nam Á

Chiều 27-8 trên sân Manahan (Indonesia), ở trận bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, U16 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng bất ngờ bị dẫn bàn khi trận đấu mới được 5 phút.

Ngay phút thứ 6, Kawinphida Kikuntod đá bồi chính xác, mở tỉ số cho U16 nữ Thái Lan. Chỉ 10 phút sau, đội quân áo đỏ có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha phản lưới nhà của Suracha trong tình huống tranh chấp bóng bổng. Diễn biến trận đấu dần sôi động hơn với nhiều pha đôi công. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở cuối hiệp một.

Phút 42, Peeranphan La-ongta tận dụng tốc độ thoát xuống, dứt điểm nâng tỉ số 2-1, đưa Thái Lan trở lại thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ, Charlotte Vallari tung cú sút quyết đoán, giúp Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế 3-1.



Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 65, Nguyễn Thị Minh Anh có cơ hội rõ rệt nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Khoảng thời gian còn lại, thầy trò HLV Masahiko dù chơi kiên cường và pressing liên tục vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của nhà đương kim vô địch.

Chung cuộc, U16 nữ Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan và dừng bước ở bán kết. Thất bại này cũng là lần thứ 4 tuyển trẻ của Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở bán kết giải đấu, vào các năm 2008, 2018, 2019

- Ảnh: FAT

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người lao động