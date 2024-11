Clip Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn, phải cắt bỏ một số ngón chân khi diễn tại biệt thự của tỷ phú Mỹ

Trong clip, Mr Đàm đứng bên cạnh đài phun nước, say sưa biểu diễn các ca khúc Say tình - Không phải em. Để hưởng ứng cho tiết mục này, một số người đứng xung quanh, trong đó có ca sĩ Hồng Ngọc cũng hát và nhảy theo.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng dùng tay rung lắc chiếc mâm bồn nước vài lần để kiểm tra độ chắc chắn trước khi leo lên. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ vừa ngẫu hứng ngồi lên thì chiếc mâm đổ, khiến anh ngã xuống. Những người có mặt ở đó đã nhanh chóng đỡ nam ca sĩ dậy, và chân anh xảy ra vấn đề.

Vụ việc này từng được Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến vào hồi đầu tháng 2 năm nay. Khi đó, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh băng bó ở chân và chia sẻ rằng anh gặp tai nạn ở Mỹ do biểu diễn quá hăng say.

"Hưng có đi lưu diễn bên Mỹ và như thường lệ vẫn trình diễn hăng say, hết mình với các khán giả yêu quý. Được mọi người cổ vũ nên sung lại càng sung hơn, định leo lên chỗ cao cao để các khán giả ở xa cũng có thể thấy được Hưng, không ngờ là khu vực không an toàn lắm, ngã oành xuống, vết thương khá sâu và phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi vả ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại của Hưng", Mr Đàm cho biết.

Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh chân bị băng bó vào hồi tháng 2/2024

Theo Đàm Vĩnh Hưng, anh được các bác sĩ chẩn đoán phải mất 1 tháng mới có thể hồi phục và đi lại bình thường. Vụ tai nạn bất ngờ khiến các kế hoạch của nam ca sĩ như họp hành, tập nhảy, thu âm… khi trở về Việt Nam đều phải hoãn lại. Trong đó, 2 liveshow ở TP.HCM và Hà Nội buộc phải dời thời gian.

Mới đây, một số tờ báo lớn như Thanh Niên, Tuổi trẻ... đưa tin Đàm Vĩnh Hưng đã đệ đơn kiện một tỷ phú Mỹ về vụ tai nạn hồi tháng 2 này của anh. Trong đơn kiện, nam ca sĩ cho rằng vị tỷ phụ nọ đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì các hạng mục xây dựng theo quy định, dẫn đến sự cố tai nạn. Hậu quả khiến anh bị thương nặng, phải cắt bỏ một số ngón chân.

