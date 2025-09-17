Tuyệt đẹp hình ảnh đập Thủy điện Nậm Chiến từ trên cao

Đập Thủy điện Nậm Chiến nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Thủy điện Nậm Chiến được xây dựng trên dòng suối Chiến (Sơn La). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đây là một trong những công trình được đánh giá khó thi công bậc nhất ở Việt Nam. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Với thiết kế công trình đập chính là đập vòm bê tông, có chiều cong hướng về phía thượng lưu với chiều cao 135m. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Là loại đập lần đầu tiên được thiết kế và xây dựng có dạng vòm lớn nhất tại Việt Nam. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Nguồn tin: vietnamplus.vn