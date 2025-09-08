Những hình ảnh 'trăng máu' ở Việt Nam

Nguyệt thực toàn phần được quan sát và chụp tại Hà Nội - Ảnh: C. TUỆ

Mặt trăng bắt đầu nguyệt thực nửa tối lúc 23h50 - Ảnh: C.TUỆ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Hà Nội lúc 22h28 tối 7-9 bắt đầu nguyệt thực nửa tối, trời quang mây, thuận lợi cho việc quan sát.

Theo thông tin từ Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN) vào lúc 23h khuya 7-9, Mặt trăng bắt đầu đi vào phần bóng của Trái đất song hầu như người dân không thể quan sát bằng mắt thường được nên chúng ta vẫn cảm thấy trăng rất sáng vì lượng sáng chỉ giảm rất ít.

Lúc 23h30, anh Lương Ngọc Khanh (ở Lào Cai) cho biết thời tiết tại khu vực xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa cũ) không có mây, nên từ trên núi, anh bắt đầu quan sát được nguyệt thực một phần.

Lúc 23h33, VAAN cũng cho biết Mặt trăng bắt đầu bị "nhuộm đen" một phần ở phía bên trái trên.

Những hình ảnh về "trăng máu" ghi nhận lúc rạng sáng 8-9:

Nguyệt thực cực đại bắt đầu lúc 1h11 sáng 8-9 - Ảnh: C. TUỆ

Từ khoảng 0h30 ngày 8-9, nguyệt thực toàn phần bắt đầu - Ảnh: C. TUỆ

Tại khu vực công viên An Bình (phường Phú Diễn, Hà Nội), dù nửa đêm nhưng nhiều người dân vẫn có mặt xung quanh ven hồ để ngắm “trăng máu” - Ảnh: C. TUỆ

Điều đặc biệt của hiện tượng nguyệt thực lần này xảy ra chỉ 2,6 ngày trước khi Mặt trăng đạt điểm cận địa - nghĩa là Mặt trăng sẽ to và tối hơn bình thường, tạo nên một hiện tượng siêu "trăng máu" - Ảnh: C. TUỆ

Nguyệt thực một phần được quay lại ở khu vực xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cao - Video: LƯƠNG NGỌC KHANH

Thời gian diễn ra nguyệt thực ở Việt Nam: - 22h28 ngày 7-9: Bắt đầu nguyệt thực nửa tối. - 23h27 ngày 7-9: Bắt đầu nguyệt thực một phần. - 0h30 ngày 8-9: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần. - 1h11 ngày 8-9: Nguyệt thực cực đại. - 1h52 ngày 8-9: Kết thúc nguyệt thực toàn phần. - 2h56 ngày 8-9: Kết thúc nguyệt thực một phần. - 3h55 ngày 8-9: Kết thúc nguyệt thực nửa tối.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ