Tuyển Việt Nam lập kỷ lục ấn tượng ở đấu trường Đông Nam Á

Chiến thắng mới nhất của tuyển Việt Nam là hạ Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3.

Mạch thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam bắt đầu từ vòng bảng ASEAN Cup 2024, với chiến thắng Myanmar 5-0 trên sân Việt Trì ngày 21/12/2024.

Sau cột mốc trước Myanmar, thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì phong độ rất cao. Đội lần lượt thắng Singapore 2-0 và 3-1 ở 2 lượt bán kết.

Tới chung kết, tuyển Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan với các tỉ số 2-1 và 3-2 để khép lại giải đấu bằng chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Tuyển Việt Nam đang có chuỗi phong độ 12 chiến thắng liên tiếp, điều chưa đội bóng Đông Nam Á nào làm được.

Đà hưng phấn ấy tiếp tục được nối dài trong giai đoạn sau đó khi thắng Campuchia 2-1 ở trận giao hữu.

Tiếp đến, tuyển Việt Nam toàn thắng 5 trận tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm 5-0, 2-0 trước Lào, 3-0 trước Malaysia, 3-1 và 1-0 trước Nepal.

Trong 12 trận thắng liên tiếp, tuyển Việt Nam ghi tổng cộng 34 bàn nếu tính cả trận được xử thắng Malaysia 3-0 trên sân Bukit Jalil.

Đội gần nhất thoát thua khi gặp tuyển Việt Nam là Philippines khi hòa nhau 1-1 tại Manila, cũng ở vòng bảng ASEAN Cup trước đó ít ngày.

Chiều ngược lại, đội chỉ 6 lần để thủng lưới, tương đương trung bình 0,5 bàn thua mỗi trận. Đây là thống kê cho thấy sự cân bằng rõ rệt giữa khả năng tấn công và độ chắc chắn trong phòng ngự của đội tuyển dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đây là bước tiến rất lớn bởi thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam trước khi thầy Kim dẫn dắt chỉ là 6 trận toàn thắng dưới thời HLV Park Hang-seo trong năm 2022. Khi đó, đội lần lượt hạ Afghanistan, Singapore, Ấn Độ, Philippines, Lào và Malaysia, trước khi bị Singapore cầm hòa 1-1 ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Không chỉ lập kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam, chuỗi 12 trận thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik còn là thành tích tốt nhất trong lịch sử các đội tuyển Đông Nam Á.

Trước đó, kỷ lục khu vực thuộc về mốc 9 trận thắng liên tiếp, từng được Indonesia thiết lập giai đoạn 1968-1969, Thái Lan trong giai đoạn 1995-1996 và Singapore ở giai đoạn 2004-2005.

Ngay cả những đội tuyển có truyền thống khác trong khu vực cũng chưa từng chạm tới cột mốc hiện tại của tuyển Việt Nam.

Myanmar từng có chuỗi thắng dài nhất là 8 trận trong giai đoạn 1971-1972, còn Malaysia có thành tích cao nhất là 6 trận vào các năm 1975 và 1986.

Đáng chú ý hơn, chỉ tuyển Việt Nam duy trì được mạch thắng kéo dài qua 3 năm dương lịch, từ 2024 đến 2026.

Chiến thắng trước Bangladesh cũng mang tới tin vui trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,38 điểm, tiếp tục đứng thứ 103 thế giới.

Nếu đánh bại Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31/3 trên sân Thiên Trường, đội tuyển không chỉ nâng mạch thắng lên 13 trận mà còn có cơ hội lớn trở lại top 100 FIFA.

Điều khiến HLV Kim Sang-sik không hài lòng trong trận tuyển Việt Nam hạ Bangladesh 3-0 chính là việc các học trò của ông liên tục việt vị ở hiệp hai. Thống kê cho thấy, từ phút 50 đến 60, tuyển Việt Nam có tới 4 lần mắc lỗi việt vị, đều do các cầu thủ tấn công như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải di chuyển sớm. Phản ứng của HLV Kim Sang-sik khi các học trò nhiều lần việt vị trong trận thắng Bangladesh 3-0 tối 26/3.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn