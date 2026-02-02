Tuyển thủ U23 Việt Nam bị đứt dây chằng đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn

Nguyễn Thái Sơn là tiền vệ trụ cột của U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 cũng như hạng Ba Giải U23 châu Á 2026. Sau thành công trong màu áo tuyển quốc gia, Thái Sơn chia tay CLB Thanh Hóa và đầu quân cho Ninh Bình FC từ giai đoạn 2 V-League 2025-2026.

Thái Sơn (phải) kém may mắn trong lần ra mắt đội bóng mới

Ở vòng 12, tiền vệ 22 tuổi có màn ra mắt đội bóng mới nhưng không trọn vẹn. Thái Sơn vào sân từ phút 45 song dính chấn thương nặng phải rời sân phút 70. Các bác sĩ chẩn đoán Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo đầu gối và cần phẫu thuật, nghỉ thi đấu dài hạn.

Tại vòng đấu này, Ninh Bình FC có lợi thế dẫn bàn song phải chơi thiếu người từ sớm vì thẻ phạt và nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước CAHN, bị ngắt chuỗi bất bại kỷ lục.

Có 3 điểm trên sân nhà, đội bóng ngành Công an vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau 12 vòng đấu.

Thái Sơn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải V-League 2025-2026

Cũng trong trận cầu tâm điểm tối 1-2, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khiến người hâm mộ lo lắng khi phải rời sân bàng cáng. Sau tình huống phạm lỗi từ phía sau của đối phương, tuyển thủ 26 tuổi bị đau bắp chân và không thể tiếp tục thi đấu từ phút 56.

Trước đó, Văn Hậu là người kiến tạo giúp Alan ghi bàn trong màn ngược dòng thắng Ninh Bình FC. Văn Hậu cũng vừa trải qua khoảng thời gian nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gót chân và đang dần lấy lại phong độ trong màu áo CAHN.

Văn Hậu (phải) khiến người hâm mộ lo lắng vì chấn thương

Trợ lý HLV Phạm Thành Lương cho biết: "Sau thời gian trở lại, Văn Hậu đã tìm được cảm giác thi đấu chuyên nghiệp và trở thành trụ cột của CAHN. Chấn thương của Văn Hậu trong trận đấu ở vòng 12 khá nghiêm trọng và sẽ được đội ngũ y bác sĩ của CLB hội chẩn, lên phác đồ điều trị".

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động