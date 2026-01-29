Hành động đẹp của tập thể U23 Việt Nam

Bùi Vĩ Hào và đoạn tin nhắn với Trung Kiên.

Bùi Vĩ Hào là trường hợp đáng tiếc khi anh phải chia tay VCK U23 châu Á 2026 trước ngày khởi tranh do không kịp bình phục chấn thương. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được khoản tiền chuyển từ thủ thành Trần Trung Kiên.

Đáng chú ý, Trung Kiên để lại lời nhắn mộc mạc nhưng ấm áp: "Tôi chịu trách nhiệm quỹ đội. Tôi bàn với Đình Bắc và Văn Khang chia cho mấy anh em về trước để có tiền tiêu Tết. Tụi tôi đi giải cũng được nhiều rồi, mỗi người một ít cho vui".

Ban đầu, Vĩ Hào còn nghĩ Trung Kiên chuyển nhầm nên thốt lên: "Gì mà nhiều vậy. Có chuyển nhầm không". Khi được đích thân Trung Kiên xác nhận, Vĩ Hào đáp: "Kiên cho Hào gửi lời cảm ơn tới toàn đội nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé".

Dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ ấm áp để nói lên tinh thần tập thể của U23 Việt Nam. Trong hành trình chinh phục giải đấu, không phải ai cũng may mắn góp mặt đến chặng cuối. Có những người phải rời cuộc chơi trong lặng lẽ vì chấn thương, để lại tiếc nuối và khoảng trống khó khỏa lấp. Chính vì vậy, sự sẻ chia kịp thời từ các đồng đội càng trở nên đáng quý.

Hành động của Trần Trung Kiên và các cầu thủ U23 Việt Nam mang ý nghĩa tinh thần lớn lao bởi mọi thành quả đều là công sức chung của cả tập thể. Dù thi đấu trọn vẹn hay phải sớm nói lời chia tay, tất cả đều là một phần của chiến công.

Ngoài trường hợp của Vĩ Hào, Nguyễn Tân cũng phải nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương, khiến ban huấn luyện phải gấp rút triệu tập Phạm Đình Hải để bổ sung lực lượng.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn