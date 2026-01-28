“Người nhện” của U23 Việt Nam miệt mài tập luyện trước trận chung kết ngược

Trung Kiên thi đấu xuất sắc ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Người gác đền của HAGL ra sân 5/6 trận cho U23 Việt Nam góp công giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành hạng Ba chung cuộc.

Sau khi trở về nước, Trung Kiên đã có nhiều dòng trạng thái tâm tư, điển hình như: “Trở lại cuộc sống nhẹ nhàng. Chẳng màng đến huy hoàng”. Ngay lập tức các đồng đội ở U23 Việt Nam như Đình Bắc, Nhật Minh và Lý Đức đã có những hành động cụ thể để động viên.

Trung Kiên tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 12 V-League 2025/2026 (Ảnh: HAGL).

Trở về từ chiến dịch U23 châu Á 2026, Trung Kiên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thủ môn sinh năm 2003 trở lại hội quân và tập luyện cùng HAGL chuẩn bị cho vòng 12 V-League 2025/2026 gặp Đà Nẵng.

Trong hình ảnh mới nhất mà HAGL đăng tải, Trung Kiên tập luyện rất hăng say và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Điều này cho thấy phẩm chất chất chuyên nghiệp của người gác đền sinh năm 2003.

Trung Kiên không chỉ là trụ cột của U23 Việt Nam mà còn là mảnh ghép không thể thay thế ở HAGL. Tại V-League 2025/2026, thủ môn này nhiều lần cứu thua giúp HAGL giành giật những điểm số quan trọng.

Sau 11 vòng đấu, HAGL tạm đứng thứ 12 với 8 điểm, hơn Đà Nẵng đúng 1 điểm. Do đó, ở cuộc so tài tại vòng 12 V-League 2025/2026, Trung Kiên cùng các đồng đội quyết tâm giành 3 điểm để tích lũy điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn