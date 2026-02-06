Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn phẫu thuật thành công

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TPHCM) gửi lời hỏi thăm đến Thái Sơn. ẢNH: VẠN HẠNH

Ca phẫu thuật cho Nguyễn Thái Sơn được tiến hành vào lúc 9 giờ 45 và kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ, với các chỉ số hậu phẫu ổn định. Người trực tiếp phụ trách ca mổ là bác sĩ Phạm Quốc Hùng, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cùng ê-kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Theo kết quả chụp hưởng từ (MRI), Thái Sơn gặp tổn thương nghiêm trọng ở khớp gối phải, bao gồm đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, đồng thời rách cả sụn chêm trong lẫn sụn chêm ngoài. Các bác sĩ đã tiến hành tái tạo dây chằng chéo trước gối phải, gia cố dây chằng trước ngoài (ALL) và đặc biệt là khâu bảo tồn toàn bộ sụn chêm trong - ngoài. Phương pháp này nhằm giữ tối đa cấu trúc giải phẫu tự nhiên của khớp gối, tạo nền tảng thuận lợi nhất cho việc hồi phục và duy trì sự nghiệp thi đấu đỉnh cao lâu dài của tiền vệ U23 Việt Nam.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng cho biết: “Các chỉ số sinh tồn của Thái Sơn hiện tại rất ổn định, không có vấn đề phát sinh. Cậu ấy sẽ lưu lại bệnh viện khoảng 3 ngày để theo dõi hậu phẫu, và dự kiến sẽ cần khoảng 9 tháng để phục hồi trước khi chính thức trở lại sân cỏ”.

Phía Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cho biết, Thái Sơn “nghĩ có lẽ cơ thể mình đã mỏi mệt mà bản thân không nhận ra”.

Trước ca phẫu thuật của Thái Sơn, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đã điều trị thành công cho nhiều tuyển thủ quốc gia như Bùi Tiến Dũng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Đỗ Hùng Dũng, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, và gần nhất là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - đồng đội của Thái Sơn tại U23 Việt Nam.

Theo đại diện đội Ninh Bình, từ tuần tới Thái Sơn sẽ trở về địa phương để bắt đầu quá trình hồi phục theo phác đồ chuyên môn của đội bóng. CLB cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, phục hồi chức năng và hỗ trợ tâm lý.

Trước đó, Thái Sơn dính chấn thương ở ngay trận ra mắt đội bóng mới Ninh Bình ở vòng 12 V-League 2025-2026 vào tuần trước. Anh vào sân từ đầu hiệp 2, chỉ thi đấu được 15 phút thì gặp tai nạn nghề nghiệp dù không va chạm với ai. Điều này đến từ việc Thái Sơn đã trải qua quá trình “cày ải” cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tác giả: Hữu Thành

Nguồn tin: thethao.sggp.org.vn