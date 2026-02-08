Tuyển thủ Lào giúp Thanh Hóa gieo sầu cho Công an TP HCM

Phút thứ 9, từ nỗ lực tranh chấp bên phần sân Công an TP HCM (CATPHCM), Damoth dốc bóng đến sát vòng cấm, trước khi tung cú sút chân phải. Bóng đi xỏ háng trung vệ Matheus với tốc độ nhanh và lập bập vào góc thấp phải, khiến Lê Giang Patrik giật mình rồi phản xạ làm nền cho bàn thua.

Đến phút 76, Damoth nhận bóng từ Doãn Ngọc Tân ở cự ly 26 m. Một lần nữa anh sút quyết đoán bằng chân phải đưa bóng đi căng vào góc thấp trái để ấn định tỷ số 2-1.

Tiền vệ Thanh Hóa Damoth Thongkhamsavath (thứ hai từ phải sang) lập cú đúp trong trận thắng Công an TP HCM 2-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Thống Nhất ở TP HCM ngày 8/2/2026. Ảnh: Hai Tư



Damoth sinh năm 2004 ở Lào, nhưng có bà ngoại người Quảng Bình nên vẫn đủ điều kiện dự V-League với tư cách Việt kiều chưa có quốc tịch, dù đã chơi gần 20 trận cho đội tuyển Lào. Trước khi đến Việt Nam, Damoth là cầu thủ hay nhất và vô địch giải VĐQG Lào 2024-2025, khi ghi 7 và kiến tạo 4 bàn sau 12 trận cho Ezra FC.

Tiền vệ cao 1,72 m trở thành cầu thủ Lào đầu tiên thi đấu tại V-League. Damoth gia nhập Thanh Hóa từ vòng 17 V-League 2024-2025, và đến nay đã chơi 15 trận tại giải.

Hai khoảnh khắc chói sáng trước CATPHCM cũng là hai bàn đầu của Damoth cho đội bóng xứ Thanh. Nó như dòng nước mát lành đến với Thanh Hóa trong thời điểm khó khăn lớn về tài chính dẫn đến nhiều cầu thủ rời đội ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Sau khi xuất sắc cầm hòa Nam Định 2-2 ở vòng trước trên sân nhà, Thanh Hóa hành quân vào TP HCM vẫn chỉ có 17 cầu thủ đăng ký, trong đó có ba thủ môn và một ngoại binh là Abdurakhmanov. Ban huấn luyện thậm chí phải chuẩn bị thêm áo thi đấu cho thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng và Lê Anh Tuấn đề phòng bất trắc. "Không còn gì khó khăn hơn thế nữa, nhưng chúng tôi đã vượt qua", tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ nói sau trận thắng CATPHCM.

Trên sân Thống Nhất, Thanh Hóa tiếp tục cho thấy lối chơi kỷ luật cùng tinh thần quật cường. Trước khi Damoth mở tỷ số, Ngọc Mỹ khiến khung thành chủ nhà rung chuyển với cú đá phạt chạm mép trên xà ngang ở phút thứ 6. Năm phút sau bàn thắng, họ bị gỡ hòa sau pha đánh đầu đập đất đẹp mắt của Makrillos.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Damoth, hàng thủ Thanh Hóa cũng chơi hay. Phút 70, bóng qua chân Ngô Đăng Khoa, Đinh Thanh Bình, Makrillos, trước khi Raphael Utzig cứa lòng chân phải vào góc thấp phải, nhưng Y Êli Niê phản xạ xuất thần cứu thua. Đến phút 84, thủ môn sinh năm 2001 một lần nữa tỏa sáng khi dùng mặt ngăn cú bấm bóng của Makrillos. Và khi anh bị đánh bại, Phạm Trùm Tỉnh cắt bóng ngay trước khi Đăng Khoa kịp tung ra pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm ở phút 89.

Tiền đạo Công an TP HCM Nguyễn Tiến Linh (thứ hai từ phải sang) buồn bã ở khu kỹ thuật sau khi gặp chấn thương trong trận thua Thanh Hóa 1-2 ở vòng 13 V-League 2025-2026. Ảnh: Hai Tư



Thêm 7 phút bù vẫn không đủ để CATPHCM có bàn gỡ. HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò thất vọng khi mất điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Trong khi đó, đội khách nhảy múa ăn mừng ngay trên sân khách. HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp nở nụ cười mãn nguyện, trong khi các trợ lý ôm chặt lấy ông, và có người đã rơi nước mắt.

Đây mới là trận thắng thứ hai của Thanh Hóa ở V-League mùa này, sau trận thắng SLNA 1-0 ở vòng 9. Đội vươn lên đứng thứ 10 với 12 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm, và vẫn còn một trận chưa đấu ở lượt đi.

CATPHCM tụt xuống thứ 6 với 20 điểm, và đã kém đội đầu bảng Công an Hà Nội chín điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của CATPHCM trên sân nhà, sau khi bị Ninh Bình hạ 4-3 ở vòng 11. Đội còn đón tin không vui khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chấn thương, phải rời sân ở giữa hiệp hai.

Sau vòng 13, V-League tạm nghỉ để đón Tết Bính Ngọ 2026. Giải đấu sẽ trở lại vào ngày 24/2, với trận đấu bù vòng 10 giữa Thanh Hóa và Công an Hà Nội.

Đội hình xuất phát

Công an TP HCM: Lê Giang Patrik, Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Matheus, Endrick, Võ Minh Trọng, Đức phú, Mạch Ngọc Hà, Peter Makrillos, Tiến Linh, Ngô Đăng Khoa

Thanh Hóa: Y Êli Niê, Huỳnh Minh Đoàn, Bá Tiến, Đình Huyên, Trịnh Văn Lợi, Đoàn Ngọc Hà, Doãn Ngọc Tân, Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Ngọc Mỹ, Abdurakhmanov.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: Báo VnExpress