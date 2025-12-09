Tuyển nữ Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games với cơ hội ra sao?

Thua Philippines ở lượt trận thứ hai tối 8-12, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi đầu vào tay Myanmar. Huỳnh Như và đồng đội cũng không còn chắc suất dự bán kết SEA Games 33, khiến hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33 trở nên gian nan hơn cho đến hết lượt cuối.

Việt Nam hiện đang đứng nhì bảng B với 3 điểm, bằng Philippines nhưng hơn hiệu số (+6 so với 0). Myanmar đang dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +4, còn Malaysia cuối bảng với hiệu số -10, gần như hết hy vọng.

Dù để thua trận đấu này, HLV Mai Đức Chung khẳng định cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn. Theo tính toán, đội bắt buộc phải thắng Myanmar ở lượt trận tiếp theo để cạnh tranh suất vào vòng trong. "Nếu ba đội bằng điểm, chúng ta có lợi thế về hiệu số. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thắng Myanmar thì mới có cơ hội đi tiếp" - ông nhấn mạnh.

Theo điều lệ, thứ hạng sẽ được phân theo điểm số, hiệu số và số bàn thắng. Nếu các đội vẫn bằng nhau, sẽ xét đối đầu, fair-play rồi mới đến bốc thăm. Trường hợp hai đội cạnh tranh trực tiếp gặp nhau ở lượt cuối, loạt luân lưu có thể được áp dụng ngay trên sân.

Giờ đây, quyền tự quyết vẫn trong tay thầy trò Mai Đức Chung khi chỉ cần thắng Myanmar, sẽ chắc chắn vào bán kết. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, Huỳnh Như và đồng đội phải chờ Malaysia tạo bất ngờ trước Philippines nhưng sẽ rất khó xảy ra theo giới chuyên môn.

Cuộc đối đầu của Việt Nam và Myanmar luôn căng thẳng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mục tiêu buộc phải thắng sẽ tăng thêm áp lực cho các cô gái áo đỏ để hướng tới tấm vé vào bán kết.

Lượt cuối bảng đấu diễn ra vào ngày 11-12 sẽ quyết định tấm vé đi tiếp khi Việt Nam chạm trán Myanmar, trong khi Philippines chỉ phải gặp Malaysia.

Tác giả: Quốc An

Ảnh: Ngọc Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động