Tuyên dương 22 nữ cán bộ Công an Nghệ An tiêu biểu

Chiều 5/3, hoà chung khí thế thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và đặc biệt là chào mừng Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt và tuyên dương những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của phụ nữ Công an Nghệ An năm 2023.

Dự lễ có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng 22 nữ cán bộ Công an tiêu biểu.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm để trở thành người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".



Tại buổi lễ, cán bộ hội viên Ban phụ nữ Công an tỉnh đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Công an nhân dân và Phụ nữ Công an Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen và kỷ niệm chương tặng 22 nữ Công an tiêu biểu.



Dịp này, các nữ cán bộ Công an Nghệ An tiêu biểu cũng đã chia sẻ những bí kíp để trở thành người phụ nữ “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban phụ nữ Công an tỉnh nhân dịp 8/3.



Thông qua việc biểu dương, tôn vinh gương phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu để nhân rộng, tạo sức lan tỏa và là động lực để chị em phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng Giấy khen và kỷ niệm chương cho 22 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu cũng như hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An và Ban phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An.



Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn