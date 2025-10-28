Tuyến cao tốc hơn 500 tỷ/km đắt nhất Việt Nam, sở hữu siêu cầu dây văng top 7 thế giới

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long: Tuyến đường cao tốc “đắt nhất Việt Nam”

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, khánh thành năm 2018, được xem là dự án giao thông mang tính bước ngoặt đối với khu vực kinh tế ven biển phía Bắc. Dù chỉ dài 24,6 km nhưng tổng mức đầu tư lên tới 13.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 557 tỷ đồng cho mỗi km – cao gấp nhiều lần so với các tuyến cao tốc khác hiện nay. Điều gì đã khiến con số đầu tư này trở nên đặc biệt?

Trước hết, tuyến đường đi qua khu vực cửa sông – đầm lầy ven biển có nền địa chất yếu, đòi hỏi xử lý kết cấu nền móng phức tạp với chi phí rất lớn. Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm hạng mục cầu Bạch Đằng – cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam thời điểm hoàn thành và đứng thứ ba trong số bảy cầu dây văng có nhiều nhịp nhất thế giới. Cầu có thiết kế ba tháp trụ, khẩu độ vượt sông lớn, thi công trong điều kiện thủy văn khắc nghiệt, khiến chi phí đội lên đáng kể so với các dự án trải dài trên nền đất ổn định.

Cao tốc Hải Phòng – Hạ Long đi qua khu vực cửa sông – đầm lầy ven biển. Ảnh: Ngọc Đẹp

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó hơn 6.400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương Quảng Ninh dùng để xây dựng đoạn tuyến Hạ Long – cầu Bạch Đằng, còn gần 7.300 tỷ đồng vốn BOT tập trung vào cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Chính phủ giao địa phương tự đứng ra tổ chức đầu tư, thể hiện năng lực điều hành, huy động nguồn lực và định hướng phát triển hạ tầng mang tính đột phá.

Không chỉ “đắt” về chi phí, tuyến cao tốc này còn “đắt” ở giá trị mà nó mang lại. Sau khi đưa vào sử dụng, quãng đường giữa Hải Phòng và Hạ Long được rút ngắn từ 70 km còn 55 km; thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long giảm xuống chỉ còn hơn 2 giờ.

Dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long được khởi công vào năm 2014 và thông xe vào năm 2018. Ảnh: Ngọc Đẹp

Tuyến đường góp phần giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18A, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối liền mạch trung tâm công nghiệp – cảng biển Hải Phòng với trung tâm du lịch quốc tế Hạ Long.

Với vai trò là trục giao thông huyết mạch, cao tốc Hải Phòng – Hạ Long đã tạo nên bước chuyển quan trọng trong mô hình đầu tư hạ tầng theo cơ chế PPP cấp địa phương, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, kết nối năng động giữa các trung tâm công nghiệp – cảng biển – du lịch của khu vực.

Cầu Bạch Đằng – biểu tượng kỳ tích công trình dây văng của Việt Nam

Cầu Bạch Đằng bắc qua ngã ba sông Bạch Đằng, nối thành phố Hải Phòng với thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), được xem là một trong những công trình giao thông trọng điểm tiêu biểu của Việt Nam trong thập kỷ qua. Không chỉ giữ vai trò chiến lược trong kết nối hạ tầng vùng kinh tế biển phía Bắc, cây cầu còn ghi dấu ấn về kỹ thuật khi trở thành cầu dây văng lớn top đầu cả nước, đồng thời xếp thứ 3 trong số 7 cây cầu dây văng có nhiều nhịp nhất trên thế giới tại thời điểm hoàn thành.

Cầu Bạch Đằng và đường dẫn được xây dựng trên tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng có chiều dài 5,4 km, mặt cầu rộng 25 m, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/giờ. Ảnh: Ngọc Đẹp

Công trình được xây dựng theo kết cấu dây văng ba trụ tháp, khẩu độ lớn, vượt qua vùng thủy văn phức tạp tại cửa ngõ vịnh Bắc Bộ. Thiết kế của cầu mang hình dáng cách điệu chữ “H”, thể hiện liên kết và biểu tượng của Hải Phòng – Hạ Long – Hà Nội, đồng thời tạo nên điểm nhấn kiến trúc hiện đại trong không gian cảnh quan ven biển.

Cầu Bạch Đằng là hạng mục quan trọng nhất trên tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long. Việc đưa cây cầu vào vận hành đã xóa bỏ “điểm nghẽn” giao thông kéo dài nhiều năm, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế – du lịch của vùng Đông Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho logistics, công nghiệp cảng biển và dịch vụ du lịch quốc tế.

Cầu có 3 trụ tháp, trụ tháp giữa cao 99,74 m, trụ tháp hai bên cao 94,5 m với bốn nhịp cầu dây văng. Chỉ tình riêng khối lượng lắp đặt các dây cáp là hơn 800 tấn. Ảnh: Ngọc Đẹp

Không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, cầu Bạch Đằng còn mang ý nghĩa biểu tượng: khẳng định năng lực thi công, quản lý và làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Với vai trò là “cầu nối chiến lược” giữa Hải Phòng – Quảng Ninh – Hà Nội, Bạch Đằng ngày nay được xem như cửa ngõ mới ra biển của vùng kinh tế phía Bắc, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kết cấu hạ tầng và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ các công trình cầu dây văng hàng đầu thế giới.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn