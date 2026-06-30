Tuyên bố "tất tay" vào tuyển Anh, hot girl Nóng cùng World Cup khiến CĐM xao xuyến

Thêm một hot girl gây "náo loạn" mùa World Cup

Không khí World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày khi những trận cầu đỉnh cao liên tục mang đến cảm xúc cho người hâm mộ. Từ các cuộc tranh luận về ứng cử viên vô địch, dự đoán tỷ số cho đến những màn cổ vũ đầy màu sắc, mọi diễn biến của giải đấu đều trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không chỉ có các ngôi sao sân cỏ, những bóng hồng đồng hành cùng World Cup cũng nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ ngoại hình nổi bật và những màn xuất hiện đầy ấn tượng.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục dành sự quan tâm cho một cô nàng hot girl xuất hiện trong chương trình Nóng cùng World Cup 2026. Không ngần ngại bày tỏ tình cảm với đội tuyển yêu thích, người đẹp Lê Ngọc Ánh khiến nhiều người thích thú khi tuyên bố sẽ "all-in", "tất tay" đặt niềm tin vào tuyển Anh tại kỳ World Cup năm nay.

Lựa chọn khoác lên mình mẫu áo đấu trắng đặc trưng của "Tam Sư", Lê Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút. Ngay sau khi những bức ảnh được chia sẻ, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Không ít người hài hước cho rằng chỉ riêng màn cổ vũ đầy nhiệt huyết của cô nàng cũng đủ khiến lượng fan trung lập "nghiêng" hẳn về phía tuyển Anh.

Bên cạnh tuyên bố đầy tự tin dành cho đội bóng mình yêu thích, Lê Ngọc Ánh còn ghi điểm bởi phong thái tự nhiên, nụ cười rạng rỡ cùng sự tự tin trước ống kính. Chính sự kết hợp giữa niềm đam mê bóng đá và ngoại hình nổi bật đã giúp cô nhanh chóng tạo được dấu ấn giữa rất nhiều gương mặt đồng hành cùng mùa World Cup năm nay.

Tuyển Anh "xinh đẹp" thế này bảo sao anh em không mê mệt

Điểm khiến Lê Ngọc Ánh nhận được nhiều lời khen nhất chính là nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối. Với mái tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và phong cách trang điểm nhẹ nhàng, cô mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa hiện đại.

Chiếc áo đấu tuyển Anh được lựa chọn cũng góp phần tôn lên vóc dáng thanh thoát của người đẹp. Dù chỉ là trang phục thể thao đơn giản, bộ đồ vẫn giúp cô khoe khéo những đường nét cân đối và phong cách năng động. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lê Ngọc Ánh biến hóa với nhiều góc tạo dáng khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính đến tự tin và cá tính, tạo nên một bộ ảnh đầy sức hút.

Không ít cư dân mạng để lại những bình luận tích cực, cho rằng cô nàng sở hữu thần thái nổi bật và rất phù hợp với hình ảnh đại diện cổ vũ bóng đá. Nhiều ý kiến còn hài hước nhận xét rằng nếu tuyển Anh có thêm những cổ động viên xinh đẹp như vậy thì việc thu hút thêm người hâm mộ sẽ chẳng còn là điều khó hiểu.

Dĩ nhiên, yếu tố khiến Lê Ngọc Ánh được chú ý không chỉ nằm ở ngoại hình. Sự tự tin khi bày tỏ quan điểm, tinh thần cổ vũ hết mình cùng nguồn năng lượng tích cực cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của cô. Trong bầu không khí sôi động của World Cup, những gương mặt trẻ trung như Lê Ngọc Ánh đang góp phần mang đến màu sắc mới mẻ, giúp giải đấu trở nên hấp dẫn không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới