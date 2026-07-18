Cô dâu ngủ say quên luôn ngày cưới, chú rể không trách mà còn làm một điều bất ngờ

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại thành phố Tăng Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ người thân, đêm trước đám cưới, cô dâu đã phải lo liệu quá nhiều công việc chuẩn bị nên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Sau khi hoàn thành mọi việc, cô lên giường ngủ mà quên đặt báo thức. Không ngờ, cô ngủ một mạch đến gần 11 giờ sáng hôm sau.

Cô chỉ thức giấc khi nghe tiếng pháo nổ và tiếng nhạc rộn ràng vang lên bên ngoài. Bước ra khỏi phòng, cô chết lặng khi nhìn thấy trong nhà có rất đông người: từ đội trang điểm, phù dâu cho đến họ hàng hai bên đều đã có mặt và đang chờ đợi.

Trong khoảnh khắc bối rối, cô thốt lên: "Tôi hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày cưới của mình!"

Chị gái cô dâu cho biết, đội trang điểm đã phải chờ gần 4 giờ đồng hồ tại phòng khách, còn người chú được giao nhiệm vụ dẫn đoàn rước dâu cũng phải chờ hơn 3 giờ trước khi mọi việc có thể tiếp tục.

Tuy nhiên, thay vì tức giận hay trách móc, chú rể lại khiến nhiều người xúc động bởi sự bình tĩnh và bao dung. Anh chỉ mỉm cười, nhanh chóng liên hệ với khách sạn để dời lịch tổ chức sang 14 giờ chiều, đồng thời giải thích với cha mẹ hai bên rằng có lẽ cô dâu đã quá căng thẳng vì công việc và thiếu ngủ trong thời gian dài.

Ảnh Bastillepos.

Sau khi sự việc được chia sẻ, cô dâu cũng lên tiếng giải thích rằng ở một số khu vực thuộc Triệu Trang và Lâm Nghi, đám cưới truyền thống thường kéo dài hai ngày. Ngày đầu tiên chủ yếu là nghi thức đón dâu và cúng tổ tiên, còn ngày thứ hai mới là lễ cưới chính thức cùng tiệc trà.

Vì vậy, ngày cô ngủ quên thực chất chưa phải là buổi lễ quan trọng nhất. Gia đình hai bên cũng đã có sự sắp xếp thời gian hợp lý nên quyết định không đánh thức cô, để cô có thể nghỉ ngơi sau những ngày chuẩn bị căng thẳng.

Cô dâu thừa nhận khi tỉnh dậy, cô thực sự đã quên mất mình sắp trở thành vợ. Cô gửi lời xin lỗi vì khiến mọi người phải chờ đợi và lo lắng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì nhận được sự cảm thông từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là người chồng tương lai.

Thông tin trên Khaosod, sau khi câu chuyện được chia sẻ mạng xã hội, câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng hôn nhân là chuyện trọng đại và cô dâu không nên để xảy ra tình huống như vậy. Tuy nhiên, nhiều người cũng chia sẻ rằng các phù dâu đã cố gắng đánh thức cô, thậm chí gọi dậy nhiều lần nhưng cô vẫn ngủ say.

Phần lớn cư dân mạng lại dành lời khen cho chú rể và gia đình anh vì sự thấu hiểu, cho rằng cách anh xử lý tình huống cho thấy sự trưởng thành và tình cảm dành cho cô dâu.

Một khoảnh khắc tưởng như "dở khóc dở cười" lại trở thành câu chuyện khiến nhiều người tin rằng đôi khi điều quan trọng nhất trong hôn nhân không chỉ là một đám cưới hoàn hảo, mà còn là việc tìm được một người biết cảm thông và đồng hành cùng mình.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn