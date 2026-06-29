Colombia là hiện tượng của World Cup

James Rodriguez tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi của Colombia tại World Cup 2026.

Colombia bước vào World Cup 2026 không ồn ào như Pháp, Argentina, Brazil hay Bồ Đào Nha. Nhưng sau vòng bảng, đội bóng Nam Mỹ mới là một trong những cái tên khiến phần còn lại phải dè chừng.

Trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha tại Miami hôm 28/6 không đơn thuần là một điểm số. Đó là lời khẳng định rằng Colombia đủ sức chơi sòng phẳng, thậm chí lấn lướt, trước một ứng viên vô địch.

Thầy trò HLV Nestor Lorenzo suýt khép lại vòng bảng hoàn hảo nếu bàn thắng của Davinson Sanchez không bị từ chối vì lỗi việt vị. Trước đó, Colombia đánh bại Uzbekistan 3-1 và vượt qua DR Congo 1-0. Đến trận gặp Bồ Đào Nha, họ tiếp tục chơi với cường độ cao, tổ chức pressing mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn đối thủ.

Bồ Đào Nha chỉ tránh được thất bại nhờ Diogo Costa. Thủ môn này có 6 pha cứu thua quan trọng, nhiều lần khiến các chân sút Colombia nản lòng. Hệ thống việt vị bán tự động cũng đứng về phía đội bóng châu Âu trong tình huống Sanchez đưa bóng vào lưới.

“Colombia rất mạnh, thật sự rất mạnh”, Cristiano Ronaldo nói ngắn gọn khi rời khu vực mixed zone tại sân Hard Rock. Một nhận xét ít lời, nhưng đủ sức nặng, nhất là khi nó đến từ cầu thủ hiểu quá rõ áp lực và tiêu chuẩn của các trận đấu lớn.

HLV Lorenzo có lý do để tiếc nuối, nhưng ông cũng có quyền hài lòng. Colombia tung ra 24 cú dứt điểm trước Bồ Đào Nha, con số cao nhất của họ từ đầu giải. Sau ba trận vòng bảng, đội bóng Nam Mỹ thực hiện tổng cộng 59 pha dứt điểm, ghi 4 bàn và có 2 bàn không được công nhận.

“Đó là trận đấu kiểm chứng để xem chúng tôi đang ở đâu. Colombia đã chơi tuyệt vời từ đầu đến cuối và xứng đáng thắng”, Lorenzo nói. Phát biểu ấy không phải sự tự mãn. Nó phản ánh đúng những gì Colombia thể hiện trên sân: tự tin, giàu năng lượng và không hề run sợ trước một đối thủ lớn.

Colombia chơi lấn lướt Bồ Đào Nha và gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến các ứng viên vô địch.

James Rodriguez tiếp tục là linh hồn của Colombia. Ở tuổi 34, số 10 vẫn giữ được sự tinh tế trong những pha xử lý cuối sân. Trước Bồ Đào Nha, anh tạo thêm 5 cơ hội ghi bàn và một lần nữa chứng minh World Cup luôn là sân khấu đặc biệt dành cho mình.

Nhưng Colombia không chỉ có James. Camilo Vargas mang lại sự chắc chắn trong khung gỗ. Cặp trung vệ Lucumi - Davinson Sanchez chơi mạnh mẽ, kín kẽ và gần như không thể bị xuyên phá. Daniel Munoz hoạt động như một mũi khoan bên hành lang phải, trong khi Luis Diaz tiếp tục cho thấy phẩm chất của một ngôi sao tầm thế giới.

Bầu không khí tại Miami cũng biến Colombia thành đội bóng được tiếp sức đặc biệt. Với cộng đồng người Colombia đông đảo ở Mỹ, khán đài sân Hard Rock chẳng khác nào một góc Barranquilla thu nhỏ. “Tôi nhìn lên khán đài và có cảm giác như đang thi đấu ở Barranquilla”, Lorenzo thừa nhận.

Ở vòng 32 đội, Colombia sẽ gặp Ghana, một đối thủ giàu thể lực và khó chịu. James cũng hiểu thử thách phía trước không dễ, bởi các đội châu Phi thường không cho Colombia nhiều khoảng trống để triển khai bóng. Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện, “La Sele” có cơ sở để mơ xa.

Colombia từng vào tứ kết World Cup 2014, thành tích tốt nhất lịch sử đội tuyển. Mười hai năm sau, họ lại bước vào vòng knock-out với niềm tin lớn, dàn cầu thủ cân bằng và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ khán đài. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Colombia không chỉ là hiện tượng. Họ có thể trở thành cơn ác mộng thật sự tại World Cup 2026.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn