Sao gốc Việt dẫn đầu chỉ số đặc biệt ở World Cup 2026

Tiền vệ tấn công gốc Việt Ibrahim Maza đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lần đầu dự World Cup. Dù không ghi bàn hay kiến tạo sau vòng bảng, nhưng ngôi sao 20 tuổi của Algeria lại đứng đầu giải ở chỉ số phản ánh rõ nét kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến.

Theo thống kê, tiền vệ Maza thực hiện thành công 13 pha rê bóng sau 22 lần thử sức, đạt hiệu suất xấp xỉ 60%. Thành tích này giúp cầu thủ gốc Việt vượt lên trên tất cả các tên tuổi tại vòng bảng.

Có 3 cầu thủ gồm Tahith Chong của Curacao, Julio Enciso của Paraguay và Lee Kang-in của Hàn Quốc cùng xếp sau với 11 lần rê bóng thành công.

Tiền vệ Yan Diomande của Bờ Biển Ngà đứng thứ 5 với 10 lần rê bóng thành công.

Lamine Yamal (Tây Ban Nha) và Jamal Musiala (Đức) cùng có 9 pha qua người thành công, kém Maza 4 lần.

Danh sách 10 cầu thủ rê bóng hay nhất vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Squawka.

Lionel Messi chỉ thực hiện thành công 3 tình huống rê bóng, ít hơn ngôi sao Algeria tới 10 lần. Dù vậy, thủ quân tuyển Argentina vẫn ghi 6 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026

Sự chênh lệch này chỉ phản ánh thống kê rê bóng, không phải thước đo toàn diện về tầm ảnh hưởng trên sân.

Messi vẫn dẫn dắt hàng công Argentina bằng khả năng chọn vị trí, điều phối nhịp độ và dứt điểm, trong khi Maza là mẫu tiền vệ thường xuyên nhận bóng, tăng tốc và trực tiếp tìm cách vượt qua đối thủ.

Tiền vệ Maza góp mặt trong cả 3 trận vòng bảng của Algeria. Đội bóng Bắc Phi thua Argentina 0-3 ở ngày ra quân, ngược dòng hạ Jordan 2-1 trước khi hòa Áo 3-3 trong trận cuối để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Thậm chí, ở trận thắng Jordan, tiền vệ Maza được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là lần đầu một cầu thủ gốc Việt nhận danh hiệu này tại World Cup.

Tiền vệ Maza sinh năm 2005 ở Berlin (Đức), có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, nhưng quyết định chọn Algeria ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

“Tôi chọn Algeria vì lý do thể thao. Tôi còn trẻ và muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Gia đình đã cố vấn cho tôi, nhưng đây không phải quyết định dễ dàng”, Maza từng chia sẻ về lựa chọn của mình.

Tiền vệ được định giá 45 triệu euro (1.300 tỉ đồng) đang khoác áo Bayer Leverkusen tại Bundesliga.

Algeria sẽ gặp Thụy Sĩ lúc 10 giờ ngày 3/7 (giờ Hà Nội) ở vòng 32 đội. Sau màn thể hiện nổi bật về khả năng qua người, Maza được kỳ vọng sẽ biến những pha đột phá thành bàn thắng hoặc kiến tạo để giúp đại diện Bắc Phi tạo thêm bất ngờ tại World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn