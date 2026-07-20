Đang tổ chức đám cưới, cô dâu có hành động khiến quan khách "đỏ mặt"

Một cô dâu 38 tuổi ở Trung Quốc đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì màn "biểu diễn" quá lố trong lễ cưới của mình. Theo thông tin, cô dâu họ Tôn, quê ở Hà Nam (Trung Quốc), kết hôn với một doanh nhân 42 tuổi đã ly hôn.

Ảnh: Sohu

Ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu diện váy cưới, kéo theo 7-8 cô gái trẻ lên sân khấu nhảy nhót. Điệu nhảy của cô bị nhận xét là cứng nhắc, thiếu chuyên nghiệp nhưng cô tỏ ra rất tự tin, theo thông tin từ Sohu.

Cô dâu còn kéo mẹ ruột lên sân khấu song ca, rồi biểu diễn đánh trống tưng bừng,... Chứng kiến hành động của cô dâu, chú rể chỉ biết lặng lẽ đứng cạnh quan khách với khuôn mặt ngượng nghịu.

Tất cả quan khách ngồi dưới đều ngạc nhiên, có người ngán ngẩm vì màn biểu diễn của cô dâu. Những hình ảnh trong đám cưới sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Đa số không đồng tình với cách hành xử của cô dâu. "Đã lớn tuổi rồi mà còn thích làm trò", "Tội cho khách, đến dự cưới mà chẳng yên thân ăn bữa cơm", "Chẳng thấy chú rể đâu cả"... là những bình luận của cư dân mạng.

Số ít ý kiến cho rằng, cô dâu muốn đám cưới đặc biệt thì có thể biểu diễn 1-2 tiết mục là nhiều. Việc cô tự thể hiện quá nhiều tiết mục như vậy khiến ngày vui trở thành trò lố.

Trước phản ứng của dân mạng, cô dâu vẫn rất tự tin: "Đám cưới của tôi, tôi làm chủ! Tôi còn nhiều tiết mục chưa kịp biểu diễn. Nếu các bạn muốn xem, tôi sẽ tự quay rồi đăng tải".

Trước đó, vào năm 2023, một đám cưới ở tỉnh Hồ Bắc cũng khiến dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao khi cô dâu đã dành hẳn một bàn tiệc riêng cho hội những người yêu cũ.

Video về bữa tiệc đám cưới ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã được mệnh danh là "bữa tiệc khó xử nhất từng có" vì nó mô tả ít nhất 5 người đàn ông ngồi quanh bàn tiệc với tấm bảng được đặt trên bàn viết "bàn bạn trai cũ".

Ảnh: SCMP

Theo tờ SCMP đưa tin, mặc dù ngồi bên nhau một cách hòa bình, 5 người đàn ông từng là người yêu cũ của cô dâu tỏ ra không thoải mái với vẻ mặt xấu hổ và lạc lõng giữa không khí lễ hội của đám cưới.

Trong khi một số người nói rằng thật thiếu tôn trọng chú rể và gia đình chồng để phô trương bạn trai cũ trong đám cưới, thì những người khác đã ca ngợi "trái tim cao cả" của chú rể vì đã chịu đựng một đám cưới bất thường như vậy.

Trong khi đó, một vài người dùng mạng xã hội suy đoán đây chỉ là một trò đùa giữa những người trong gia đình bởi vì "họ quá giống nhau".

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn