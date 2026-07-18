Người mẹ 60 tuổi lần đầu đi máy bay một mình từ Nghệ An vào TP.HCM: Nổi tiếng sau khi con gái flex lên mạng

10 năm trước mẹ khoe con gái vào TP.HCM không ai dắt - 10 năm sau, đến lượt con khoe mẹ cũng đã làm được như con

Có những việc với người trẻ chỉ là chuyện rất bình thường như tự đặt xe, đi máy bay, thanh toán mọi thứ bằng điện thoại, giao tiếp với người nước ngoài,... Nhưng với nhiều ông bà bố mẹ, đó lại là cả một “nhiệm vụ” cần rất nhiều dũng khí. Bởi với họ, mọi thứ đều quá mới mẻ và xa lạ, khiến họ trở nên rụt rè.

Vì vậy mà đôi khi, chỉ cần bố mẹ hoàn thành được một chuyến đi một mình cũng đủ trở thành thành tích mà cả gia đình tự hào. Đây cũng là nội dung đoạn clip mẹ đi máy bay vào TP.HCM một mình đang viral trên MXH:

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Khoảnh khắc con gái đón mẹ ở sân bay cùng tiết lộ dễ thương về chuyến đi của mẹ (Nguồn: @hoadimo)

“Thành tích của mẹ là lần đầu tiên tự bay vào TP.HCM thăm con. Với nhà mình đây là một bước tiến cho sự tự tin của mẹ nên mình tự hào đi khoe với tất cả mọi người” - chủ nhân đoạn clip chia sẻ.

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là khoảnh khắc người mẹ xuất hiện ở sân bay, mà còn là lời tâm sự của cô con gái: “Mình đã hiểu cảm giác phần nào của mẹ. 10 năm trước mẹ vừa lo vừa tự hào kể với mọi người là con gái một mình vào TP.HCM không ai dắt. 10 năm sau, con lại tự hào khoe vì mẹ cũng đã làm được như con, một mình”.

Trong clip, người mẹ ăn mặc giản dị với đồ bộ, đeo balo, đi dép và nở nụ cười rạng rỡ khi gặp con gái. Còn cô con gái thì bày tỏ sự tự hào, liên tục khen giỏi khiến mẹ có phần ngại ngùng nhưng cũng rất vui.

Vừa thấy con đứng chờ sẵn, người mẹ ngay lập tức cười nhẹ nhõm (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với hàng trăm nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận đồng cảm. Nhiều người nhận ra hình ảnh bố mẹ mình trong đó, thậm chí nhận ra chính bản thân ở lần đầu tiên phải tự bước lên một chuyến bay.

- Mình làm tiếp viên hàng không mà mỗi khi thấy mấy cô giống vậy đi máy bay lần đầu là thấy thương lắm, kiểu là bỡ ngỡ rồi sợ rồi không biết này kia, có chuyến có suất ăn mà mấy cô không biết thì cũng sẽ ngại, chần chừ không dám ăn. Mỗi khi thấy vậy là mình nghĩ tới thấy thương ông bà ba mẹ mình có đi tới chỗ lạ nào cũng sẽ ngại giống vậy nên mình luôn kiên nhẫn hơn với mấy cô chú một xíu. Vì ai cũng có lần đầu mà.

- Cái này không phải thái quá đâu. Tui nhớ lần đầu tao đi máy bay một mình cũng tự làm mọi thứ cảm giác nó hồi hộp kinh khủng lắm, lo là không biết đi kiểu gì làm những gì nên rất hiểu cô luôn. Đừng ai chê cười chứ đây là việc vô cùng cảm động.

- Ôi thật bà ơi, tui rất tự hào về mẹ tui luôn vì mẹ tui không biết 1 miếng tiếng Anh nào, cũng chưa bao giờ đi máy bay trong nước luôn mà mẹ tui tự bay qua Mỹ 1 mình. Tui hay nói với mẹ là mẹ quá giỏi, có khi con đi con còn book xe lăn đi chứ con sợ lắm.

- Mình từng làm thủ tục cho các cô chú thăm con, ở nội địa có và đi nước ngoài cũng có. Mình rất nể phục các cô chú vì thương nhớ con cháu nên rất can đảm đi 1 mình. Gặp các cô chú như vậy thì tụi mình sẽ kiếm mọi cách để support cho chuyến bay suôn sẻ nhất có thể.

Mẹ mình 1 mình đi Nhật thăm chị lúc sinh, 1 mình đi Trung Quốc dự lễ tốt nghiệp của mình. Mặc dù mẹ chẳng biết tiếng nước nào, là một người rất hay lo lắng, dễ run nhưng lúc nào cũng vì con mà mẹ trở nên dũng cảm lắm luôn.

- Bác nhà giỏi quá. Mình 23 tuổi mới lần đầu được đi máy bay 1 mình ra Hà Nội, cũng hồi hộp kinh khủng. Cảm giác đi được lần đấy thì mình siêu tự hào về bản thân nên là hiểu cảm giác của bạn tự hào về mẹ của bạn vậy.

- Mong tất cả các anh chị bạn trẻ ở ngành nghề nào nếu thấy các cô chú bác lớn tuổi không hiểu, không biết hãy cố gắng kiên nhẫn chỉ dẫn. Vì ai cũng sẽ có lần đầu, ai cũng sẽ có bỡ ngỡ kể cả chúng ta cũng vậy, do thời đại phát triển họ không được tiếp xúc nhiều như chúng ta được nên không phải ai cũng hiểu hết. Mong tất cả sẽ đối xử với nhau nhẹ nhàng vì mình là người Việt Nam mà.

- Chị hiểu cảm giác nè. Chị hay đi du lịch 1 mình có đợt đi nước ngoài, lúc nhập cảnh có 2 cô chú lớn tuổi qua thăm con gái. Lúc đó, sân bay kiểm tra thấy cô chú đem kẹo sấy khô người ta hỏi tiếng Anh mà cô chú không hiểu, chị lại phiên dịch xong dẫn cô chú ra tận bên ngoài gặp con gái cô chú luôn. Lúc đó chỉ nghĩ lỡ sau này ba mẹ mình cũng gặp người giúp như vậy. Con gái cô chú còn mời ăn mì nữa.

- Tui hiểu cảm giác của bạn luôn á. Mẹ mình không rành đường, nên lần đầu mà mẹ lên Cần Thơ thăm là tui lo lắm, nhìn thấy mẹ tới chỗ mà tui vừa nhẹ nhõm, vừa tự hào ấy, kiểu sao nay mommy giỏi quá chừng.

Đi máy bay, gọi nhân viên để thanh toán, đi siêu thị,... cái nào với mẹ cũng là trải nghiệm mới mẻ

Chủ nhân đoạn clip là Hoàng Hòa (28 tuổi, hiện sống tại quận Tân Bình, TP.HCM), đang làm freelancer lĩnh vực marketing. Người mẹ trong clip là cô Huệ (60 tuổi). Mới đây cô Huệ đã từ Nghệ An vào TP.HCM thăm con gái.

Hoàng Hòa và mẹ - cô Huệ

Hòa cho biết vốn rất thích quay lại những khoảnh khắc của bản thân và gia đình, nên lần mẹ tự đi máy bay vào TP.HCM chơi cũng được cô ghi lại như một kỷ niệm: “Mẹ mình chưa bao giờ đi xa một mình, lúc nào cũng có con cái đưa đi. Nhà mình cũng không yên tâm, còn mẹ thì rất sợ. Mình chỉ quay video rồi đăng lên để lưu giữ thôi, người xem nhiều nhất chắc cũng là mình. Không ngờ sau đó video lại được nhiều người đồng cảm đến vậy”.

Ngay từ khi clip đạt khoảng 20k lượt xem, Hòa đã "phỏng vấn" mẹ về cảm giác… nổi tiếng. Phản ứng của cô Huệ rất đúng với tính cách thường ngày: ngại ngùng, xấu hổ và không chịu nhận mình giỏi.

Nhưng với Hòa, điều đáng quý nhất lại chính là việc mẹ đã dám vượt qua nỗi sợ: “Bất kỳ ai cũng cần được công nhận, được khen ngợi. Dù là việc nhỏ nhất nhưng làm lần đầu tiên cũng đều đáng khen. Với bố mẹ ở quê như mình thì càng nên được tán dương hơn, vì ông bà phải vượt qua rất nhiều thử thách mới làm được”.

Theo Hòa, việc đi máy bay lần đầu vốn đã là trải nghiệm nhiều cảm xúc với bất kỳ ai. Từ làm thủ tục, qua cửa an ninh, tìm cổng ra máy bay, tìm đúng ghế ngồi... người đi thì hồi hộp, người ở nhà cũng thấp thỏm không biết mọi chuyện có suôn sẻ không. Vì vậy mà mọi người đều nhìn thấy chính mình trong một trong hai vai, hoặc là người con đứng đợi, hoặc là bố mẹ lần đầu đi xa. Đó chính là lý do khiến clip của mẹ Hòa được nhiều người đồng cảm.

May mắn là cô Huệ vốn rất hòa đồng. Trước khi lên đường, Hòa chỉ dặn mẹ một điều duy nhất: “Không biết gì thì cứ hỏi”. Thế là trong lúc chuyến bay bị delay, cô Huệ đã nhanh chóng làm quen với vài cô chú khác, cùng trò chuyện và chờ lên máy bay. Điều khiến Hòa bất ngờ là mẹ không hề than phiền chuyện trễ chuyến, chỉ ngạc nhiên khi nghe mọi người xung quanh sốt ruột.

Hòa luôn mong mẹ có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn, tự tin hơn

Không chỉ dừng ở chuyến bay đầu tiên, Hòa còn thường xuyên giao “nhiệm vụ" để mẹ tự tin hơn trong cuộc sống.

Cô khuyến khích mẹ tự xuống siêu thị ở TP.HCM một mình, tự bấm thang máy, tự tìm đường, tự mua đồ rồi quay về: “Lúc đầu mẹ không dám đâu. Nhưng mình năn nỉ mãi thì mẹ cũng thử và làm được. Với mình, mẹ giống như một em bé đang tham gia chương trình 'Con đã lớn khôn'. Sau lần đó mẹ tự tin hơn rất nhiều”.

Hay đơn giản như việc chủ động gọi nhân viên tới thanh toán khi đi ăn, với Hòa cũng là một bước tiến đáng được khen: “Mẹ mình trước đây thường sẽ để con nói giúp. Giờ mẹ đã chủ động giao tiếp với người khác mà không cần thông qua con cái. Chỉ vậy thôi nhưng mình thấy đó cũng là một sự thay đổi rất lớn”.

Có lẽ chính cách luôn động viên thay vì sốt ruột đã khiến cô Huệ ngày càng mạnh dạn trải nghiệm những điều mới.

“Mình luôn nghĩ tất cả những gì đã quá quen với mình thì đều rất mới với bố mẹ. Một địa điểm du lịch, một quán ăn, một trò chơi... với mình có thể bình thường nhưng với bố mẹ đều là trải nghiệm đầu tiên. Vì thế có dịp là mình muốn cho bố mẹ thử”.

Suốt 5 năm gần đây, năm nào Hòa cũng cố gắng sắp xếp để mẹ có một chuyến đi xa khoảng 7 - 10 ngày. Điều khiến cô vui nhất không phải những tấm ảnh check-in, mà là sau mỗi chuyến đi, mẹ lại có thêm rất nhiều câu chuyện để kể, để khoe với bạn bè, hàng xóm.

“Giờ mẹ còn tự tin nói sau này có thể đưa bố đi máy bay nữa” - Hòa vui vẻ tiết lộ.

Gia đình Hòa trong một chuyến du lịch

Tác giả: Huyền Trang - Ảnh: NVCC

Nguồn tin: Phụ nữ mới