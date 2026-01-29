Từng thề độc thân, người phụ nữ 43 tuổi cưới chồng Pháp sau 6 tháng

Ở tuổi 43, chị Trịnh Hà không còn đặt nặng chuyện yêu đương hay hôn nhân. Người phụ nữ ở tỉnh Hòa Bình (cũ) chọn rời quê, vào Phú Quốc lập nghiệp với homestay và nhà hàng nhỏ, sống độc lập và tự do theo cách riêng.

Ngày 3/4/2025, chị Hà dẫn một vị khách nước ngoài tên Serguei Koudriachov (37 tuổi, người Pháp) đi rừng. Ngay từ những phút đầu, anh đã bị ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn, chân tay gầy guộc nhưng đeo theo con dao đi rừng dài để phòng thân và làm cá.

Không trang điểm, không váy vóc, chị Hà phăm phăm dẫn đường qua suối, qua rừng, hoàn toàn khác với những cô gái Serguei từng gặp.

Sau một bữa ăn, Serguei bất ngờ bị đau bụng. Hai ngày liền, chị Hà tự tay nấu cháo, mua thuốc cho khách. Khi cơn sốt vừa dứt, người đàn ông Pháp bất ngờ nhìn chị và nói: “Anh đã tìm kiếm suốt bao năm qua. Giờ anh biết mình đã tìm thấy. Anh nhất định phải lấy em làm vợ”.

Chị Hà gặp được định mệnh của mình vào năm 43 tuổi.

Tình yêu sét đánh

Câu nói của người đàn ông Pháp khiến chị Hà giật mình. Chị trả lời thẳng thắn: “Tôi hơn 40 tuổi, khó sinh con, đang nợ nần, bố thì ốm nặng. Và quan trọng nhất, tôi không biết hầu hạ chồng”.

Trước đó, chị Hà từng trải qua vài mối tình, đều là những người tử tế nhưng chị không mặn mà với hôn nhân. “Tôi sợ cuộc sống cứ loanh quanh trong nhà, mất tự do. Tôi là người thích bay nhảy”, chị chia sẻ.

Thế nhưng, người đàn ông kém chị 6 tuổi không chê chị nghèo, không sợ chị già, không bận tâm đến những điều chị Hà luôn xem là rào cản. Điều này khiến người phụ nữ 43 tuổi rung động.

Một tuần sau, khi chị Hà đang đi chợ để chuẩn bị cơm cho khách, Serguei đi bộ ngược chiều rồi chặn đứng đầu xe chị. Anh lấy chiếc nhẫn trong túi, đeo vào tay chị Hà rồi tuyên bố: "Xong nhé! Từ giờ em thuộc quyền sở hữu của anh". Chị Hà gật đầu rồi nói: "Ừ thì sở hữu! Nhưng giờ em phải đi chợ đã".

Đám cưới của chị Hà và Serguei diễn ra sau 6 tháng quen nhau.

Từ ngày chị Hà và Serguei gặp gỡ đến khi quyết định kết hôn, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến gia đình hai bên đều bất ngờ. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào ngày 22/10/2025, sau vài tháng quen biết.

Chị Hà cho biết bản thân vốn không tin vào “tình yêu sét đánh”. Tuy nhiên, mối quan hệ với Serguei lại đến đúng theo cách đó. Cả hai có thể trò chuyện hàng giờ về đủ thứ, từ thời sự, ẩm thực đến cây xanh, môi trường, rác thải khiến chị chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Dù vậy, Serguei là người rất nghiêm túc trong công việc, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và không chấp nhận sự thiếu trách nhiệm khi làm việc cùng người khác.

"Đồng hành cùng Serguei giúp tôi mở mang nhiều về tư duy và cách làm việc. Từ anh, tôi hiểu rõ hơn thế nào là tiêu chuẩn dịch vụ và cách chăm sóc khách hàng một cách bài bản. Serguei theo đuổi lối sống đơn giản, đề cao sự yên bình", chị Hà tự hào nói về người đàn ông của mình.

Chưa một lần mâu thuẫn

Sau kết hôn, cuộc sống của chị Hà không hề ngột ngạt như chị từng lo. Ngược lại, chị cho biết cả hai gần như không có mâu thuẫn. Serguei sống tự lập, sạch sẽ, chủ động trong sinh hoạt cá nhân. Về công việc, anh được đào tạo chuyên ngành quản lý nhà hàng, khách sạn tại Pháp, sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha, hỗ trợ vợ rất nhiều trong việc kinh doanh.

“Anh ấy làm ra bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho tôi”, chị Hà tâm sự.

Serguei yêu thiên nhiên, động vật và đặc biệt yêu Việt Nam. Sinh đúng ngày 30/4, anh tự mua cờ Việt Nam về treo trong nhà. Mỗi lần ra Hà Nội, anh đều muốn vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến tượng đài Lenin và mua hoa dâng.

Cặp đôi Việt - Pháp đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên nhau.

Với gia đình vợ, Serguei ghi điểm bởi sự chu đáo. Anh từng chăm sóc ông bà, dìu bố vợ khi ốm, dù chỉ mới gặp vài lần. “Bố tôi bị mất trí nhớ dần nhưng vẫn nhớ tên anh ấy”, chị Hà kể. Ở xóm, mọi người cũng quý Serguei vì tính cách thân thiện, hay chào hỏi.

Gia đình chồng ở Pháp cũng khiến chị Hà bất ngờ. Mẹ chồng chị là giáo viên, gia đình nề nếp, văn minh. Ngay từ khi yêu, Serguei đã lập nhóm gia đình trên Zalo để gắn kết hai bên, thường xuyên chia sẻ hình ảnh và lời chúc yêu thương.

Với chị, cuộc hôn nhân đến muộn nhưng không vội vàng, bởi đó là sự đồng hành của hai cá tính tôn trọng tự do và lựa chọn của nhau.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ độc thân cả đời nhưng may mắn là hiện tại đã gặp đúng người”, Hà nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn