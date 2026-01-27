"Dở khóc dở cười" thợ ảnh đi nhầm đám cưới và cái kết bất ngờ

Ngày 26/1, anh Đ.H.V., chủ cơ sở V.P. (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), cho biết đơn vị vừa gặp một sự việc "hy hữu" trong quá trình chụp ảnh cưới.

Cụ thể những ngày qua, V. đăng tải thông tin nhờ cộng đồng tìm giúp cô dâu để tặng lại bộ ảnh cưới do thợ chụp nhầm trước đó.

Tài khoản này thông tin thợ ảnh của tiệm đến nhầm đám vu quy gần chợ Năm Căn (Cà Mau), chụp cả tiếng mới phát hiện nhầm đám. "Bạn nào biết cô dâu chỉ dùm mình gửi tặng hình”, tài khoản C.V. chia sẻ.

Chủ cơ sở chụp ảnh cưới ở Cà Mau nhờ cộng đồng mạng tìm cô dâu để tặng lại bộ ảnh cưới do thợ chụp nhầm.

Theo anh V., ngày 24/1, cơ sở có nhận lịch chụp ảnh cưới cho một cô dâu ở Năm Căn, địa điểm được gửi cho thợ ảnh. Tuy nhiên, khu vực trên có 2 đám cưới cùng ngày giờ, nên thợ ảnh đã vào nhầm đám cưới khác.

“Sự việc chỉ được phát hiện khi phía cô dâu gọi điện thoại cho chúng tôi vì chờ mãi không thấy thợ ảnh đến. Lúc đó, thợ ảnh đã chụp gần nửa buổi lễ bên đám cưới không thuộc hợp đồng”, anh V. kể.

Tuy nhiên đang lúc chụp hăng say, thợ ảnh bỗng phát hiện chụp nhầm đám cưới. Khi phát hiện tình huống "dở khóc dở cười" này thợ ảnh lập tức rời đi tới đám cưới được thuê và mang toàn bộ file ảnh về. Khi đổ ảnh sang máy tính, anh V. nhận thấy nhiều bức ảnh của cô dâu bị chụp nhầm có chất lượng tốt, ảnh đẹp, nên đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm giúp để gửi tặng. Chỉ ít giờ sau cô dâu trong bộ ảnh đã liên hệ với cơ sở và được anh V. gửi tặng số ảnh chụp nhầm kèm lời chúc hạnh phúc.

Điều đáng nói trong hơn 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên cơ sở của anh V. gặp phải sự việc “hy hữu” như trên.

Theo lời kể của anh V., cô dâu đã gửi lời cảm ơn đến cơ sở. Cô dâu cho biết gia đình cũng có thuê thợ chụp ảnh nhưng thợ chưa đến nơi. Khi thấy thợ của tiệm V.P. đến chụp, gia đình cứ ngỡ là người do mình thuê.

Một thợ chụp ảnh trong nhóm kể lại: "Hôm đó thấy vị trí gửi ở khu vực chợ Năm Căn nên chỉ xem qua rồi chạy xe xuống. Đến nơi thấy đang có đám cưới, không có thợ nào khác nên nghĩ là đúng chỗ và vào chụp. Chủ nhà còn mời bánh bao. Khi phát hiện chụp nhầm thì đã có khá nhiều ảnh, nhưng do bên cô dâu chính hối gấp nên tôi phải rời đi ngay".

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn