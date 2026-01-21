Chàng rể bật khóc, ôm hôn tạm biệt bố vợ ở đám cưới gây sốt

Your browser does not support the video tag.

Con rể bật khóc, ôm hôn tạm biệt bố vợ ở đám cưới Khoảnh khắc người cha và chú rể cùng bật khóc khi tiễn cô dâu Mai Thư về nhà chồng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngày 14/1, đám cưới của Mai Thư (sinh năm 2003) và Minh Luân (sinh năm 1999) diễn ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc TP Cần Thơ.

Sau khi hoàn tất nghi thức đưa cô dâu về nhà chồng, đoàn nhà gái chuẩn bị ra về. Sợ con gái không cầm được nước mắt, mẹ Mai Thư kéo chồng lên xe trước. Tuy nhiên, chú rể Minh Luân mới là người xúc động mạnh. Anh chạy theo lên xe, nắm chặt tay rồi ôm hôn cha vợ, trong khi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Chồng tôi lúc đó nhìn thấy ba mẹ thương con gái quá nên cũng không kìm được cảm xúc", Mai Thư chia sẻ với Tri Thức - Znews. Minh Luân nghẹn ngào bày tỏ sự trân trọng và hứa với cha mẹ vợ sẽ chăm sóc Mai Thư bằng tất cả tình yêu, không thua những gì đấng sinh thành đã dành cho con gái suốt bao năm qua.

Mai Thư là con út trong gia đình có hai anh em. Cả nhà sống giàu tình cảm, cha mẹ hiếm khi la mắng con cái. "Ba mẹ tôi chọn cách dạy con bằng sự thấu hiểu và tôn trọng, hơn là đòn roi hay nặng lời", cô bộc bạch.

Với Mai Thư, cha là người thể hiện tình yêu thương con gái theo cách lặng lẽ nhưng bền bỉ. Những năm học cấp ba, ông đều đặn giặt áo dài cho con gái mỗi ngày đến trường. Khi Mai Thư lên đại học ở Cần Thơ, dù nơi đây không thiếu quán xá, lần nào cô về nhà, cha cũng mua sẵn bánh để chờ con gái.

Cha của Mai Thư đưa con gái lên sân khấu.

Ngay cả những việc nhỏ nhặt như giày dép, cha Mai Thư cũng giành phần chăm lo cho con gái. "Giày dép tôi mang, cha đều rửa giúp vì sợ con gái hư tay. Mẹ thì không cho tôi rửa chén, cũng vì sợ gái út cực khổ", cô kể.

Nói thêm về mối nhân duyên với chồng, Mai Thư cho biết mình được se duyên qua lời giới thiệu của ông ngoại. Trước đó, Minh Luân đã biết Mai Thư từ lâu, nhưng nghĩ cô đã có người yêu nên không dám làm quen. Thấy chàng trai hiền lành, ông ngoại ngỏ ý với gia đình để hai người gặp mặt.

Thời điểm ấy, Mai Thư đang có dự định học tiếp thạc sĩ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương và cũng chưa từng yêu ai trước đó. Phải mất gần nửa năm kiên trì theo đuổi, Minh Luân mới khiến cô mở lòng và chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc.

Từ khi quen đến lúc về chung một nhà, Minh Luân luôn thể hiện sự chăm sóc nhẹ nhàng dành cho vợ.

Mai Thư kể mỗi lần mang giày cao gót bị đau chân hay đi dép không thoải mái, chồng sẵn sàng đổi giày cho cô mà không ngần ngại. Có những lúc trời mưa, anh vẫn đội mưa đi mua bằng được món bánh cô thích.

"Do nhà chồng chỉ cách nhà bố mẹ tôi khoảng 10 km, cả hai vẫn sẽ thường xuyên đi lại hai bên gia dình", cô nói thêm.

Hai bên gia đình chụp ảnh cùng nhau tại lễ cưới.

