Tuần tra giao thông, bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Trong tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa phối hợp đấu tranh các loại tội phạm trên các tuyến. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.