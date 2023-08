Bị bắt cùng với 0,5 kg ma túy, Nguyễn Việt Đức khai chỉ vận chuyển thuê

Ngày 7-8, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế (Thừa Thiên – Huế) và ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, đã đến trao thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP Huế do có thành tích về việc phá án, bắt giữ một đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy.

Nghi phạm Nguyễn Việt Đúc (bên phải)

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Đức (SN 2004; ngụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại TP Huế) do có hành vi vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 2-8, trên đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu, TP Huế), Công an TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an quận Tân Phú (TP HCM) phát hiện, bắt quả tang Đức đang có hành vi vận chuyển một gói hàng bên trong chứa 1.172 viên nén màu xám, có tổng khối lượng gần 0,5 kg.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận số tang vật trên là ma túy mà mình nhận vận chuyển cho 1 đối tượng chưa rõ lai lịch.

