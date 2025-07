Cựu phó chủ tịch Phú Thọ chi 7 triệu USD đánh bạc ngụy trang dưới tên 'Mr Michael'

Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức và cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng (phải) bị truy tố với cáo buộc đánh bạc triệu đô - Ảnh: TL

Ông Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng hàng loạt công chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư... vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tổng số tiền lên tới 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỉ đồng).

Địa điểm đánh bạc được xác định tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), khách sạn Pullman. Trong số 141 người bị truy tố, có 136 người bị cáo buộc tham gia đánh bạc, 5 ngưởi tổ chức đánh bạc (trong đó có 3 người Hàn Quốc).

"Luật ngầm" dùng tên nước ngoài đánh bạc tại King Club

Theo cáo trạng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) là giám đốc Công ty TNHH HS Development Việt Nam ký hợp đồng với Công ty Việt Hải Đăng về việc quản lý và vận hành King Club. Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại đây, hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên Kim In Sung đã tổ chức "sòng bạc" trá hình tại King Club cho người Việt Nam vào chơi.

Theo "luật ngầm" của nhóm Kim In Sung đặt ra, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Từ đó các bị can là nhóm cựu quan chức, doanh nhân khi vào "sòng bạc" đều ngụy trang dưới những cái tên nước ngoài.

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang - Ảnh: CHI MAI

Để quản lý người chơi Việt Nam, lễ tân sẽ nhập các thông tin cá nhân, số ID PLAY (số định danh) và tên giả bằng tiếng nước ngoài vào phần mềm BINO.

Kết thúc mỗi buổi "sát phạt" đỏ đen, người chơi sẽ đưa thẻ thành viên cho lễ tân quản lý, lần sau đến chơi thì nhận lại thẻ.

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm King Club sẽ đưa ra "nhiều chính sách khuyến mại", tặng voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Trong đó "giải thưởng Jackpot" thấp nhất là 200 USD và cao nhất lên đến 60.000 USD, cáo trạng nêu.

Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Việt Hải Đăng) và Phan Trường Giang (giám đốc King Club) bị cáo buộc giúp sức, thông báo những người quản lý Hàn Quốc trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phó chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD, cựu bí thư TP Hòa Bình chơi 4,2 triệu USD

Tuân theo "luật ngầm" của "sòng bạc", cả ông Hồ Đại Dũng và Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình) đều mở thẻ với những cái tên nước ngoài, đánh bạc dưới hình thức tham gia các trò chơi điện tử có thưởng.

Số tiền mà hai cựu quan chức này đã dùng để "sát phạt" đỏ đen lên tới vài triệu USD. Và số tiền hai ông thua cũng vài tỉ đến gần 20 tỉ đồng.

Ông Hồ Đại Dũng khi tham gia đánh bạc đang đương chức phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Theo cáo trạng, đầu tháng 6-2020 ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài "Mr Michael".

Chỉ trong gần 5 tháng (tháng 2 đến tháng 6-2024), ông Dũng dùng cái tên ngụy trang trên tham gia đánh bạc đến 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Dũng đã "nướng" vào các trò chơi cờ bạc lên đến hơn 7 triệu USD. Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng), cáo trạng nêu.

Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là "con bạc" đứng thứ 4 trong danh sách những bị can chi nhiều tiền nhất để đánh bạc.

Một lãnh đạo địa phương khác tham gia đường dây đánh bạc này là ông Ngô Ngọc Đức. Ông Đức bắt đầu mở thẻ để tham gia các trò chơi cờ bạc từ tháng 3-2022, khi đương chức bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ). Giống như phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, ông Đức cũng ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky one".

Ông này bị cáo buộc đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Dữ liệu ghi nhận ông Đức thua hơn 280.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).

Hai bị can Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, là nguyên trưởng phòng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Giống như phó chủ tịch tỉnh, ông Huệ mở thẻ tại "sòng bạc" King Club từ tháng 6-2020 với cái tên nước ngoài "Mr Joy". Cũng trong khoảng thời gian chưa đầy 5 tháng, cựu phó phòng này đã 61 lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền 447.000 USD. Kết quả ông Huệ thua hơn 116.000 USD (tương đương 2,8 tỉ).

Ông Dũng là nguyên trưởng phòng khoa giáo văn xã, là cấp trên của ông Huệ. Ông Dũng mở thẻ đánh bạc với cái tên "Mr Rocky" từ giữa năm 2023.

Cựu trưởng phòng đã 87 lần tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền 238.000 USD.

Dữ liệu ghi nhận lần ông Dũng chi tiền để "sát phạt" nhiều nhất là hơn 17.000 USD (tương đương hơn 417 triệu), lần ít nhất 250 USD.

Nhiều con bạc khác bị truy tố cũng là cựu cán bộ tỉnh Phú Thọ, trong đó có ông Đỗ Anh Tuấn, cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Dưới cái tên "Mr Johnny", ông Tuấn đã chi gần 900.000 USD để tham gia "sát phạt".

Theo cáo trạng, số tiền ông Tuấn đã thua cờ bạc là 183.000 USD, tương đương 4,4 tỉ đồng.

Nhóm người Hàn Quốc, cùng cựu lãnh đạo, cán bộ trên và các bị can khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.

Giữa tháng 7-2024, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã tiến hành miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hồ Đại Dũng. Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn xin chuyển công tác và xin thôi giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý của ông Hồ Đại Dũng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hồ Đại Dũng (53 tuổi, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là thạc sĩ kinh tế phát triển và cử nhân cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm phó chủ tịch tỉnh, ông Dũng từng làm chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ