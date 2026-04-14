Tứ kết lượt về Champions League 2025/2026: Chờ những cuộc lật đổ

Loạt trận lượt về vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2025/2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/4/2026 (rạng sáng 16 và 17/4 theo giờ Việt Nam), hứa hẹn mang đến những màn so tài căng thẳng khi các đội bước vào giai đoạn quyết định trong cuộc đua giành vé vào bán kết – nơi mà chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt cục diện cả hai lượt trận.

Real nắm lợi thế nhưng sẽ không dễ dàng để khuất phục được "Hùm xám" trong trận lượt về. Ảnh: Reuters.

Theo lịch thi đấu, Liverpool sẽ tiếp đón Paris Saint-Germain (PSG) trên sân Anfield (Anh), trong khi Real Madrid hành quân đến sân Allianz Arena (Đức) của Bayern Munich. Ở các cặp đấu còn lại, Barcelona sẽ làm khách trên sân Metropolitano (Tây Ban Nha) của Atletico Madrid, còn Arsenal cũng phải thi đấu xa nhà trong trận lượt về.

Tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ tiếp tục dồn vào màn tái đấu giữa Liverpool và Paris Saint-Germain (PSG), khi đại diện nước Pháp đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Tại cuộc so tài trước đó ở Paris, PSG không chỉ tạo ra cách biệt an toàn mà còn thể hiện sự áp đảo rõ rệt với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới khoảng 70%, trong khi Liverpool có một trong những màn trình diễn kém hiệu quả nhất tại đấu trường châu Âu trong nhiều năm trở lại đây. Những con số này buộc đội bóng Anh phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Nhiều khả năng Liverpool sẽ đẩy cao pressing ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, song điều đó cũng tiềm ẩn rủi ro khi PSG sở hữu những mũi nhọn tốc độ có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đặc biệt là sự trở lại của Bradley Barcola giúp đại diện nước Pháp gia tăng thêm sự nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, PSG còn có lợi thế về thể lực khi được nghỉ thi đấu quốc nội, trong khi Liverpool vẫn phải căng sức tại Premier League. Cuối tuần này, “Lữ đoàn đỏ” sẽ bước vào trận derby vùng Merseyside với Everton tại vòng 33, trong bối cảnh cuộc đua top 4 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Liverpool đang gặp nhiều khó khăn nhưng đừng quên Lữ đoàn đỏ từng tạo ra cuộc lật đổ ngoạn mục trước Barcelona tại vòng bán kết Champions league mùa 2018/2019. Ảnh: Reuters.

Việc Manchester United (đội xếp đang đứng thứ 3) bất ngờ thất bại trước Leeds United ở trận đấu muộn vòng 32 Premier League đã khiến khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi, trong đó có Liverpool và Aston Villa, bị rút ngắn xuống chỉ còn 3 điểm. Diễn biến này mở ra cơ hội chen chân vào top 4 cho Liverpool, nhưng đồng thời cũng đặt ban huấn luyện của Lữ đoàn đỏ trước bài toán khó về phân bổ lực lượng giữa mục tiêu quốc nội và đấu trường châu Âu. Chính vì vậy, những điều chỉnh chiến thuật của HLV Arne Slot sẽ đóng vai trò then chốt nếu Liverpool muốn nuôi hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng trên sân nhà Anfield.

Ở cặp đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich, lợi thế tạm nghiêng về phía đại diện La Liga sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi, nhưng khoảng cách này chưa đủ để đảm bảo an toàn. Khi phải thi đấu tại Allianz Arena, Real Madrid sẽ phải chịu sức ép không nhỏ từ khán đài cũng như mối lo từ sức tấn công mãnh liệt của Bayern Munich. Tuy nhiên, việc Kylian Mbappé và Ferland Mendy kịp bình phục mang đến điểm tựa quan trọng, giúp kền kền trắng có thêm sự chủ động trong các phương án chiến thuật.

Bên cạnh đó, yếu tố lịch thi đấu cũng đang tạo ra những khác biệt đáng chú ý. Real Madrid vừa có trận hòa 1-1 trước Girona FC tại vòng 31 La Liga, song họ có quãng nghỉ tương đối dài khi phải tới ngày 22/4 mới bước vào vòng 32 gặp Deportivo Alavés. Ngược lại, Bayern Munich sẽ phải trở lại Bundesliga chỉ sau ít ngày, với cuộc tiếp đón Stuttgart trên sân nhà vào ngày 19/4, tức chỉ ba ngày sau màn so tài với Real Madrid. Lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đến thể lực và phương án xoay tua của đội bóng Đức, trong khi Real Madrid phần nào có lợi thế về quỹ thời gian hồi phục. Đây vẫn được xem là cặp đấu cân bằng nhất, nơi cục diện có thể thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc.

Tại cặp đấu nội bộ Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và FC Barcelona, đại diện Thủ đô Madrid đang nắm lợi thế rõ rệt sau chiến thắng 2-0 ngay tại Camp Nou ở lượt đi. Trở về sân Metropolitano, thầy trò HLV Diego Simeone có trong tay nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Ở chiều ngược lại, Barcelona không chỉ bất lợi về tỷ số mà còn gặp những vấn đề nhất định về lực lượng, ảnh hưởng đến phương án xoay tua đội hình. Trong bối cảnh buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, đội bóng xứ Catalonia sẽ đối mặt không ít rủi ro, và nếu không cải thiện hiệu quả dứt điểm, cơ hội tạo nên cuộc lội ngược dòng là không nhiều.

Cổ động viên của Liverpool chắc chắn muốn thấy đoàn quân HLV Arne Slot tái hiện màn ngược dòng kinh điển đó trước PSG. Ảnh: Reuters.

Ở cặp đấu còn lại, Arsenal đang nắm lợi thế mong manh sau chiến thắng sát nút ở lượt đi. Được thi đấu trên sân Emirates (Anh) trong trận lượt về, đại diện nước Anh có trong tay điểm tựa quan trọng từ cổ động viên nhà. Tuy nhiên, cách biệt tối thiểu khiến Arsenal chưa thể an tâm, nhất là trong bối cảnh họ vừa nhận thất bại trước Bournemouth tại vòng 32 Premier League. Kết quả này khiến khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City bị thu hẹp đáng kể trong cuộc đua vô địch. Áp lực càng gia tăng khi cuối tuần này, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ trực tiếp chạm trán Man City – đối thủ cạnh tranh chính cho ngôi vương quốc nội mùa này.

Trong bối cảnh phải đồng thời hướng tới tấm vé vào bán kết Champions League và giữ sức cho trận “đại chiến” tại Premier League, Arsenal đứng trước bài toán không dễ về lực lượng lẫn chiến thuật. Điều đó buộc đội chủ sân Emirates phải duy trì sự tập trung cao độ, tính toán hợp lý từng thời điểm của trận đấu nếu muốn bảo toàn lợi thế và tránh rơi vào thế bị động.

Ngoài yếu tố chiến thuật và lực lượng, bài toán tâm lý cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những đội đang dẫn trước như PSG hay Atletico Madrid cần tránh tâm lý bảo toàn tỷ số quá sớm, trong khi Liverpool và Barcelona dễ rơi vào trạng thái nóng vội nếu không sớm tạo được khác biệt. Đáng chú ý, trận đấu tại Anfield còn mang ý nghĩa đặc biệt khi có thể là một trong những lần cuối Mohamed Salah góp mặt tại Champions League trong màu áo Liverpool, qua đó tạo thêm động lực nhưng cũng đi kèm áp lực không nhỏ với chân sút người Ai Cập.

Nhìn tổng thể, loạt trận lượt về tứ kết UEFA Champions League mùa này hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của bóng đá đỉnh cao: ưu thế sân nhà, áp lực tâm lý cùng những toan tính chiến thuật ở mức cao nhất. Paris Saint-Germain (PSG) và Atletico Madrid đang nắm lợi thế rõ rệt sau lượt đi, song vẫn cần duy trì sự tập trung khi bước vào trận quyết định.

Trong khi đó, Real Madrid sẽ đối mặt thử thách không nhỏ khi phải làm khách trên sân của Bayern Munich, còn Arsenal dù được chơi tại Emirates vẫn chịu sức ép đáng kể khi chỉ nắm lợi thế tối thiểu, đồng thời phải giải bài toán phân bổ lực lượng cho cả hai mặt trận quốc nội và châu lục.

Về phía Liverpool và Barcelona, cơ hội đi tiếp chưa khép lại, nhưng để tạo nên những cuộc lật đổ ngoạn mục, họ cần thể hiện bản lĩnh cùng sự bùng nổ đúng thời điểm. Với tính chất khắc nghiệt của vòng knock-out, các trận cầu phía trước hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và khó lường đến những phút cuối cùng.

Đội tuyển Italia bất ngờ có lại hy vọng tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 trong bối cảnh tương lai của Iran tại giải đấu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Theo các nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang cân nhắc phương án tổ chức một vòng play-off liên châu lục mới để tìm đội thay thế nếu Iran rút lui. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc lớn vào tình hình của Iran, đội đang vướng vào nhiều vấn đề liên quan đến yếu tố an ninh và tranh cãi về địa điểm thi đấu. Cụ thể, Iran từng đề nghị không thi đấu các trận vòng bảng tại Mỹ và gây sức ép với FIFA, khiến kịch bản vắng mặt không thể loại trừ hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, một vòng play-off gồm bốn đội trong đó có Italia có thể được kích hoạt để chọn ra suất thay thế. Với vị trí cao trên bảng xếp hạng FIFA, Italia được xem là ứng viên sáng giá nhất. Dù vậy, cơ hội này vẫn khá mong manh, khi FIFA hiện vẫn chờ quyết định cuối cùng từ phía Iran trước khi đưa ra phương án chính thức.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân