Tử hình Trần Hải Dương SN 1984

Ngày 30/6, TAND TP. Huế đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đặc biệt nghiêm trọng với tổng khối lượng tang vật thu giữ lên đến gần 29kg.

Các bị cáo gồm: Trần Hải Dương (SN 1984), Nguyễn Đình Tráng Kiệt (SN 2001), Hoàng Văn Cao (SN 1999), Hồ Đức Niệm (SN 2003) và Lê Đình Tuấn (SN 1994, cùng trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, Trần Hải Dương giữ vai trò cầm đầu, thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào về Huế. Dương lôi kéo Nguyễn Đình Tráng Kiệt làm trợ thủ đắc lực để trực tiếp vận chuyển, cất giấu hàng. Các giao dịch tiền bạc được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng để ngụy trang.

Tối 5/1/2025, theo chỉ đạo của Dương, Kiệt đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh, TP. Huế nhận 3 gói ma túy từ các đối tượng không rõ lai lịch, được cho là vận chuyển từ Lào sang. Đến ngày 6/1/2025, khi biết một số mắt xích trong đường dây có nguy cơ bị phát hiện, Dương yêu cầu Kiệt di chuyển số ma túy và hai khẩu súng đến cất giấu tại nhà bố vợ của Kiệt ở phường Kim Trà.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Pháp luật

Kiệt tiếp tục nhận thêm hai gói ma túy cùng một khẩu súng và nhiều viên đạn từ hai thanh niên đi xe máy tại khu vực gần Trường THPT Đặng Huy Trứ rồi tiếp tục cất giấu về nhà bố vợ.

Chiều 7/1/2025, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Sanh Mười (bố vợ Kiệt), thu giữ lượng ma túy lớn gồm hơn 22,1kg Methamphetamine, hơn 2kg Ketamine cùng MDMA, Nimetazepam (tổng cộng 28.830,54 gam), cùng hai khẩu súng, nhiều hộp tiếp đạn và hàng chục viên đạn. Dấu vân tay của Kiệt cũng bị phát hiện trùng khớp trên các bao gói.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Cao là đầu mối tiêu thụ quan trọng của Dương. Cao nhiều lần nhận ma túy từ Dương để bán lại cho khách hàng nhằm hưởng chênh lệch và tiền công. Sau đó, Cao lôi kéo Hồ Đức Niệm tham gia vận chuyển, giao nhận và hỗ trợ các giao dịch ma túy.

Ngày 6/1/2025, Niệm bị bắt quả tang tại khu vực Đàn Nam Giao khi đang chuẩn bị giao hơn 1kg Methamphetamine. Đối tượng Lê Đình Tuấn cũng sa lưới sau khi công an làm rõ hành vi nhiều lần mua ma túy từ Cao và Niệm để bán lẻ kiếm lời.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, Trần Hải Dương giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới từ Lào về Huế với khối lượng đặc biệt lớn. Nguyễn Đình Tráng Kiệt là người giúp sức tích cực, trực tiếp nhận, vận chuyển và cất giấu ma túy theo chỉ đạo của Dương.

Hoàng Văn Cao và Hồ Đức Niệm tham gia tiêu thụ ma túy cho đường dây, trong khi Lê Đình Tuấn là đối tượng mua đi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, các bị cáo Dương, Kiệt, Cao, Niệm, Tuấn đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hải Dương mức án cao nhất của khung hình phạt là tử hình; Nguyễn Đình Tráng Kiệt mức án chung thân; Hoàng Văn Cao 20 năm tù; Hồ Đức Niệm 17 năm tù và Lê Đình Tuấn 11 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn