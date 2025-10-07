Từ bóng mát sân vườn đến 'mỏ vàng' của nông dân xứ Nghệ

Vợ chồng ông Nguyễn Quang Vinh thu hoạch cau. (Ảnh: Phạm Tâm)

Triệu phú dưới bóng cây cau

Trước đây, tại các vùng quê ở Nghệ An, cây cau thường được người dân được trồng thưa thớt quanh nhà để lấy bóng mát và ăn trầu.

Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, khi nhu cầu thị trường tăng mạnh, loại nông sản dân dã này bỗng chốc "một bước lên mây", trở thành hàng xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân.

Tại xã Quang Đồng (Nghệ An), khi nhắc đến cây cau, người ta không thể không nhắc đến ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1947) ở xóm Đồng Luốc khi sở hữu khu vườn rộng lớn với hơn 1.000 cây cau.

Đang cùng vợ dọn cỏ dưới gốc cau, ông Vinh không giấu được niềm vui: "Những năm gần đây, cau liên tục tăng giá, không không đủ để bán. Trung bình mỗi năm, chỉ riêng vườn cau này cũng giúp tôi thu về trên dưới 400 triệu đồng".

Vườn cau của gia đình ông Nguyễn Quang Vinh.

Theo ông Vinh, mùa thu hoạch cau chính vụ bắt đầu từ tháng 8 Âm lịch và kéo dài hết tháng Giêng năm sau. Mỗi buồng cau cho năng suất trung bình 4kg quả, những buồng sai trĩu có thể đạt tới 6kg.

Với giá bán tại vườn dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, có thương lái tìm đến tận nơi để thu mua nên gia đình ông Vinh không lo lắng về đầu ra.

Không chỉ dừng lại ở việc bán quả, ông Vinh còn ươm cây giống để cung cấp cho người dân trong vùng với giá từ 50.000 - 150.000 đồng/cây. Ông cho rằng, cây cau là một lựa chọn lý tưởng cho người dân ở các làng quê có đất vườn, đồi rộng bởi tuổi thọ cao, có thể cho quả liên tục 50 - 60 năm mà ít phải đầu tư.

"Cây cau có ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mỗi cây cau có thể sống hàng chục năm nên mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài", ông Vinh nói thêm.

Ông Vinh nhân giống, trồng xen gối cau non dưới những tán cau già.

Người đàn ông này chia sẻ, đất trồng cau nên chọn đất thịt, giàu dinh dưỡng, kết hợp với mùn có khả năng giữ nước, thoát nước tốt. Không nên chọn đất nhiều rác, xác thực vật mục để tránh gây bệnh cho cây.

Cây cau dễ sống, có thể trồng quanh năm, tuy nhiên, thích hợp nhất là trồng vào tháng 3, 4 hoặc tháng 8 - 10 hàng năm. Sau khi trồng, tưới nước ngày/lần cho đất đủ ẩm, tránh làm đất quá ẩm và sũng nước trong thời gian 10 - 15 ngày để cây bén vào đất. Từ 4-5 năm tuổi cây cau bắt đầu cho quả.

Cau thu hoạch dần từ dưới lên trên, buồng quả to và chín trước. Nếu cau đắt, để bán cho người mua thờ cúng vào các ngày Rằm, mùng 1, lễ hội, có thể thu hoạch quả không kể to, nhỏ, non, già.

Dưới những tán cau già, vợ chồng ông Vinh còn khéo léo trồng xen kẽ những gốc cau non để đảm bảo gối vụ, thay thế những cây già cỗi trong những năm tới.

"Năm nay giá cau cao lắm. Nhiều người đến đặt mua từ tháng 7 nhưng tôi không bán, chờ đến đúng ngày thu hoạch mới cắt, bán luôn một thể cho được giá nhất", ông Vinh hồ hởi chia sẻ.

Bài toán phát triển cây cau bền vững

Xã Tiền Phong là một trong những địa phương có diện tích trồng cây cau lớn của tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích cau hơn 20ha.

Ban đầu, từ vài chục cây trồng rải rác, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, biến những quả đồi trọc thành những trang trại cau bạt ngàn. Điển hình nhất phải kể đến gia đình ông Hoàng Trung Thông ở bản Na Cày, xã Tiền Phong.

Xã Tiền Phong được xem là "thủ phủ" cau của Nghệ An.

Sau nhiều năm cần mẫn nhân giống, khu vườn của gia đình ông Thông giờ đây có gần 11.000 cây cau với đủ các lứa tuổi, trồng trải rộng trên diện tích khoảng 3,8ha. Trong đó, khoảng 1/4 số cây cho thu hoạch.

Theo ông Thông, giá cau năm nay cao hơn các năm trước, dao động từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân một phần là do nhu cầu thị trường nước ngoài tăng. Có nhiều thương lái đến ngỏ ý đặt cọc tiền để mua số lượng lớn nhưng ông không nhận.

Tại bản Na Cày, không chỉ riêng gia đình ông Thông mà nhiều gia đình cũng có vườn cau với số lượng lớn. Như gia đình chị Hà Thị Hợi có 3.000 cây cau đang thời kỳ cho thu hoạch.

Chỉ riêng đợt tháng 7 Âm lịch, chị bán 2 tấn cau tươi với giá 80.000 đồng/kg, thu về khoảng 160 triệu đồng. Nếu giá cau ổn định, chị Hợi có thể thu về hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Quả cau giúp nhiều gia đình ở Nghệ An thoát nghèo.

Bà Vi Thị Duyến - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, cây cau được người dân địa phương trồng từ lâu. Những năm gần đây, giá quả cau tăng cao, nên người dân bắt đầu trồng trên diện tích lớn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Theo bà Duyên, giá cau tăng cao mang lại thu nhập, mở ra cơ hội giúp nhiều gia đình ở xã miền núi Tiền Phong thoát nghèo. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích ồ ạt để tránh tình trạng được mùa mất giá.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động tìm kiếm, mở rộng thêm các thị trường tiêu thụ. Phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển đa dạng các sản phẩm từ quả cau như: Trà cau, kẹo cau, tinh dầu, dược liệu...

