Từ 1/1/2026, công chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị xem xét cho thôi việc

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là việc sử dụng kết quả xếp loại công chức hằng năm làm căn cứ xem xét bố trí công việc hoặc cho thôi việc đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định, công chức bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” khi có kết quả theo dõi, đánh giá ở mức thấp; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân cũng như cơ quan, đơn vị công tác. Bên cạnh đó, công chức có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm đánh giá cũng thuộc diện không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc để cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật cũng là căn cứ để đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định 335/2025/NĐ-CP nêu rõ, kết quả xếp loại chất lượng công chức hằng năm được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cụ thể, kết quả này là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; đồng thời giúp cơ quan, tổ chức xây dựng các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Trong công tác cán bộ, kết quả đánh giá được dùng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu, công chức có thể được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Ngược lại, đối với công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc. Ngoài ra, kết quả xếp loại hằng năm còn được sử dụng làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm và tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

