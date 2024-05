T&T Group hợp tác với Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân phát triển bóng bàn thành tích cao

Lễ ký kết có sự tham dự của Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam; và ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group.

Theo biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu hỗ trợ, phát triển bộ môn bóng bàn Công an Nhân dân nói riêng và bóng bàn Việt Nam nói chung theo hướng chuyên nghiệp, đạt thành tích cao; khẳng định uy tín, vị thế, đưa thành tích của bóng bàn Công an Nhân dân đạt thành tích cao nhất tại các giải đấu quốc gia, đóng góp số lượng vận động viên và thành tích cho đội tuyển quốc gia tại các giải quốc tế.

Hai bên xác định sẽ đào tạo, nâng cao chất lượng vận động viên bóng bàn tiệm cận với trình độ quốc tế; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp nhằm thu hút tài năng trẻ tham gia tập luyện và thi đấu.

Ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group và ông Trần Đức Phấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam ký biên bản ghi nhớ.

Cũng theo biên bản ghi nhớ, các huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T&T sẽ được bố trí nơi ăn, nghỉ, tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân. Hai bên cũng sẽ phối hợp trao đổi huấn luyện viên, vận động viên. Theo đó, các huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội T&T được chọn, sẽ đại diện cho Đội bóng bàn Công an Nhân dân – T&T tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của điều lệ giải.

Ông Đỗ Quang Hiển – Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban chiến lược Tập đoàn T&T Group phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban chiến lược Tập đoàn T&T Group, thời gian qua Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã có sự hợp tác và góp phần mang lại thành tích cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân.

Sự kiện hợp tác lần này giữa Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group sẽ giúp các huấn luyện viên, vận động viên bóng bàn có điều kiện phát huy khả năng, thế mạnh, tiềm năng đóng góp cho thể thao thành tích cao Công an Nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

"Đây là niềm vinh dự cho huấn luyện viên, vận động viên và các nhà quản lý khi được khoác lên màu áo Công an Nhân dân!" - ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh, và cho rằng quan hệ hợp tác sẽ góp phần lan tỏa, phát triển thể thao quần chúng và lan tỏa các môn thể thao khác tham gia, giúp Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đánh giá cao cá nhân ông Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T Group trong thời gian qua đã luôn đồng hành với các hoạt động thể thao của lực lượng Công an Nhân dân.

Để bảo đảm hiệu quả trong công tác phối hợp, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị, trên cơ sở biên bản ghi nhớ được ký kết, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group cần nghiên cứu, cụ thể hóa các hoạt động hợp tác của hai bên, tổ chức triển khai bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đúng quy định của ngành công an.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong toàn xã hội, qua đó lựa chọn, đào tạo những vận động viên có chất lượng, góp phần đạt được thành tích cao cho thể thao nước nhà.

"Tôi tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành để góp phần phát triển thể thao của Việt Nam nói chung, và phong trào thể thao của lực lượng Công an Nhân dân và Tập đoàn T&T Group nói riêng" – Thượng tướng Lương Tam Quang chia sẻ.

Đội bóng bàn CAND – T&T làm lễ xuất quân chuẩn bị tham dự Giải bóng bàn Vô địch Quốc gia 2024.

Sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ, Đội bóng bàn Công an Nhân dân – T&T đã chính thức làm lễ xuất quân để chuẩn bị cho Giải bóng bàn Vô địch quốc gia 2024 sẽ diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 31/5 đến ngày 7/6. Đội bóng bàn Công an Nhân dân - T&T đặt mục tiêu giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng, phấn đấu đứng thứ 3 toàn đoàn.

Tác giả: Đoàn Trang

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn